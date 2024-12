сегодня



Вокалист SAXON о туре с MOTÖRHEAD в 1979



BIFF BYFORD в недавнем интервью Vanessa Warwick рассказал о своём самом ярком воспоминании в карьере:



«Я думаю, что одним из моих ранних ярких воспоминаний было турне с MOTÖRHEAD в 1979 году. Это был первый настоящий тур, в котором мы участвовали, первый раз, когда мы сели в гастрольный автобус. Они пригласили нас в свой автобус, чтобы мы путешествовали все вместе. Тогда мы были очень наивными йоркширскими парнями, да и сейчас, наверное, тоже, но в те времена мы ещё никогда не встречались с, так сказать, гламурной стороной рок-тусовки. Мы отправились в Лондон. MOTÖRHEAD неоднократно выступали на "Top Of The Pops", а мы, естественно, нет, так что нам пришлось торчать там, наблюдая за шоу. И они вышли из студии, где записывали "Top Of The Pops", примерно с семью девушками... Мы впервые увидели такое количество группис — я полагаю, их так называли. И это стало откровением для нас, на самом деле. И [лидер MOTÖRHEAD] Лемми, по своему обыкновению, постоянно был под кайфом, и пытался и в нас что-то запихнуть, а мы не очень-то любили такие вещи. Но я помню, что это стало для нас реальным откровением. Происходящее было немного сюрреалистично.



Мы были в передней части автобуса, а они — в задней. И да, это было отличное время, MOTÖRHEAD очень помогли нам в начале нашей карьеры. Они стали нашими большими друзьями и остались ими навсегда, но я всегда вспоминаю тот самый первый тур, который мы провели с MOTÖRHEAD. Это было для меня большим откровением, потому что в нём было, наверное, 30 выступлений без выходных, каждый день из автобуса в отель. Они везде выступали по несколько вечеров. В начале тура было одно шоу в Бирмингеме, одно в Лондоне, а к концу тура мы провели уже три концерта в Бирмингеме и три концерта в Хаммерсмите. Это было похоже на непрерывную работу. Так что, думаю, это одно из моих самых ярких воспоминаний».







