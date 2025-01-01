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Фронтмен SAXON: «Оказаться в пятёрке лучших британских металл-групп — это здорово»



В новом интервью Biff Byford спросили, как он относится к тому факту, что его группа оказала влияние на многие другие крупные металл-группы, включая METALLICA:



«Я думаю, это здорово, когда группы говорят, кто на них повлиял. Это помогает нам, потому что некоторые из их фанатов приходят послушать и нас. Так что нами интересуются поклонники METALLICA и некоторых других групп, которые заявили о нашем влиянии. Люди постоянно нас слушают, особенно молодая аудитория. Я думаю, это хорошо, что такие группы, как METALLICA, MACHINE HEAD и другие, говорят, что мы оказали на них влияние. Многие американские группы, такие как MÖTLEY CRÜE, и некоторые рок-группы 1980-х были под влиянием SAXON и MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN. Так что я считаю, что оказаться в пятёрке лучших британских металл-групп — это здорово».



На вопрос о том, что он думает нынешней модели потокового вещания с её низкими выплатами создателям за каждое прослушивание, Biff ответил:



«Я думаю, что это и хорошо, и плохо. Я считаю, что такие группы, как мы, должны адаптироваться к новым условиям. Если ты не адаптируешься, то ты умрёшь. Так что я думаю, что нужно приспосабливаться и работать как с новой, так и старой моделью. Мы выпускаем виниловые пластинки, которые нравятся людям, и они их покупают, и у нас также много прослушиваний на стриминговых сервисах. Так что мы присутствуем в обоих мирах. И я думаю, что большинство успешных групп из 1980-х тоже присутствуют в обоих мирах. Такие группы, как IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST, да и METALLICA, собственно, много используют социальные сети. Но до сих пор есть рок-издания, до сих пор есть винилы, до сих пор есть кассеты, до сих пор есть CD, до сих пор есть потоковое вещание, и вы можете купить что-то на iTunes. Нужно просто приспосабливаться. Я думаю, это и хорошо, и плохо. Я считаю, что некоторые моменты стали лучше для публики, но я также думаю, что для бизнеса это иногда намного хуже».







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