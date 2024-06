сегодня



SAXON на виниле



Music On Vinyl сообщили о выпуске виниловой версии альбома SAXON Lionheart:



• Includes insert

• Contains additional cover print, exclusive to this reissue

• Limited edition of 1,000 individually numbered copies on gold coloured vinyl



Side A:

"Witchfinder General"

"Man And Machine"

"The Return"

"Lionheart"

"Beyond The Grave"

"Justice"





Side B:

"To Live By The Sword"

"Jack Tars"

"English Man O War"

"Searching For Atlantis"

"Flying On The Edge"







