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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
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Saxon

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SAXON на виниле



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Music On Vinyl сообщили о выпуске виниловой версии альбома SAXON Lionheart:

• Includes insert
• Contains additional cover print, exclusive to this reissue
• Limited edition of 1,000 individually numbered copies on gold coloured vinyl

Side A:
"Witchfinder General"
"Man And Machine"
"The Return"
"Lionheart"
"Beyond The Grave"
"Justice"


Side B:
"To Live By The Sword"
"Jack Tars"
"English Man O War"
"Searching For Atlantis"
"Flying On The Edge"

SAXON - Music On Vinyl Releases Lionheart Album On Limited Edition Gold Vinyl




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