Профессиональное видео полного выступления SAXON



Профессиональное видео полного выступления SAXON, состоявшегося в рамках Hellfest 2024, доступно для просмотра ниже:



“Hell, Fire And Damnation”

“Motorcycle Man”

“Power And The Glory”

“Madame Guillotine”

“Heavy Metal Thunder”

“Dallas 1 PM”

“The Eagle Has Landed”

“Strong Arm Of The Law”

“And The Bands Played On”

“Denim And Leather”

“Wheels Of Steel”

“747 (Strangers In The Night)”



Encore:

“Crusader”

“Princess Of The Night” http://www.saxon747.com







