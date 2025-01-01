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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Saxon

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1 июн 2024 : 		 SAXON на виниле

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13 май 2024 : 		 Видео полного выступления SAXON

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12 апр 2024 : 		 Основатель SAXON сел за насилие над ребенком

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12 мар 2024 : 		 Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

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17 янв 2024 : 		 Новое видео SAXON

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28 дек 2023 : 		 BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими

26 дек 2023 : 		 Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста

25 дек 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Наши концерты очень аутентичны»
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Профессиональное видео полного выступления SAXON



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Профессиональное видео полного выступления SAXON, состоявшегося в рамках Hellfest 2024, доступно для просмотра ниже:

“Hell, Fire And Damnation”
“Motorcycle Man”
“Power And The Glory”
“Madame Guillotine”
“Heavy Metal Thunder”
“Dallas 1 PM”
“The Eagle Has Landed”
“Strong Arm Of The Law”
“And The Bands Played On”
“Denim And Leather”
“Wheels Of Steel”
“747 (Strangers In The Night)”

Encore:
“Crusader”
“Princess Of The Night”




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