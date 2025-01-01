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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 185
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Saxon

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Вокалист SAXON обещает альбом в 2026



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BIFF BYFORD в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие у группы планы на новый альбом:

«Мы сочиняем. Я начал сочинять новый альбом, писать тексты и названия. Ребята уже прислали мне кучу идей. Так что я просто составляю короткий список того, какую музыку мы должны использовать, в каком стиле играть, какие песни медленные, быстрые, средние, и выбираю хорошие гитарные риффы. Мы довольно далеко продвинулись. Возможно, мы начнём репетировать новый материал в июне, а записывать — в январе-феврале. Так что, скорее всего, новый альбом выйдет в конце 2026 года».

По поводу альбома «Hell, Fire And Damnation», который стал первым релизом SAXON с новым гитаристом Brian Tatler (DIAMOND HEAD), Biff сказал:

«Я думаю, что это было естественным развитием для наших поклонников и фанатов нашей музыки. Приход Brian'a в группу привнёс немного другую динамику в сочинение музыки. Так что, думаю, это пошло на пользу. Новый альбом был признан "альбомом года" на многих сайтах, так что, очевидно, для нас обстоятельства сложились удачно. Надеюсь, следующий будет таким же хорошим, если не лучше... Не всегда получается лучше, но будем надеяться. Я имею в виду, что "Hell, Fire And Damnation" будет трудно превзойти. Это идеальный альбом, как я считаю».




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