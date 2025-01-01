Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
*Новое видео BEHEMOTH 25
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 22
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
*Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил» 19
*Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
[= ||| все новости группы



*

Saxon

*



10 мар 2025 : 		 DORO спела с SAXON

5 мар 2025 : 		 Фронтмен SAXON: «Оказаться в пятёрке лучших британских металл-групп — это здорово»

15 фев 2025 : 		 Вокалист SAXON обещает альбом в 2026

1 фев 2025 : 		 Новое видео SAXON

17 дек 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

2 дек 2024 : 		 Вокалист SAXON о туре с MOTÖRHEAD в 1979

7 окт 2024 : 		 Новое видео SAXON

30 сен 2024 : 		 SAXON целиком исполнят 'Wheels Of Steel'

4 сен 2024 : 		 BRIAN TATLER оттянулся с SAXON

2 сен 2024 : 		 У вокалиста SAXON проблемы с сердцем

1 июн 2024 : 		 SAXON на виниле

31 май 2024 : 		 Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам

13 май 2024 : 		 Видео полного выступления SAXON

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

12 апр 2024 : 		 Основатель SAXON сел за насилие над ребенком

28 мар 2024 : 		 Вокалист SAXON: «Вряд ли мы будем использовать ИИ»

12 мар 2024 : 		 Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

7 мар 2024 : 		 Новое видео SAXON

10 фев 2024 : 		 Фронтмену SAXON до сих пор нравится гастролировать

2 фев 2024 : 		 Вокалист SAXON: «Думаю, с годами мой голос стал лучше»

17 янв 2024 : 		 Новое видео SAXON

14 янв 2024 : 		 Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое возрождение металла»

28 дек 2023 : 		 BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими

26 дек 2023 : 		 Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста

25 дек 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Наши концерты очень аутентичны»

21 ноя 2023 : 		 Новое видео SAXON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DORO спела с SAXON



zoom
Doro Pesch и участницы GIRLSCHOOL присоединились к SAXON в рамках выступления шестого марта в Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf, Germany и исполнили классическую тему SAXON "Denim And Leather".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 133

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом