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DORO спела с SAXON



Doro Pesch и участницы GIRLSCHOOL присоединились к SAXON в рамках выступления шестого марта в Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf, Germany и исполнили классическую тему SAXON "Denim And Leather".







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