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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 60
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Saxon

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2 сен 2024 : 		 У вокалиста SAXON проблемы с сердцем

1 июн 2024 : 		 SAXON на виниле

31 май 2024 : 		 Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам

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12 апр 2024 : 		 Основатель SAXON сел за насилие над ребенком

28 мар 2024 : 		 Вокалист SAXON: «Вряд ли мы будем использовать ИИ»

12 мар 2024 : 		 Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

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10 фев 2024 : 		 Фронтмену SAXON до сих пор нравится гастролировать

2 фев 2024 : 		 Вокалист SAXON: «Думаю, с годами мой голос стал лучше»

17 янв 2024 : 		 Новое видео SAXON

14 янв 2024 : 		 Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое возрождение металла»

28 дек 2023 : 		 BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими

26 дек 2023 : 		 Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста

25 дек 2023 : 		 Вокалист SAXON: «Наши концерты очень аутентичны»

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19 авг 2023 : 		 SAXON приступили к записи

29 июл 2023 : 		 BRIAN TATLER не против остаться в SAXON

17 июл 2023 : 		 Барабанщик SAXON о подкладках

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У вокалиста SAXON проблемы с сердцем



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BIFF BYFORD 30 августа написал в своем аккаунте:

«Привет. Большое спасибо больнице Spire Hull и врачу Джейн Колдуэлл и ее команде. Мне только что была проведена процедура, чтобы справиться с аритмией. Я чувствую себя так, будто меня сбил поезд, но сейчас я дома и отдыхаю».






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