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У вокалиста SAXON проблемы с сердцем



BIFF BYFORD 30 августа написал в своем аккаунте:



«Привет. Большое спасибо больнице Spire Hull и врачу Джейн Колдуэлл и ее команде. Мне только что была проведена процедура, чтобы справиться с аритмией. Я чувствую себя так, будто меня сбил поезд, но сейчас я дома и отдыхаю».











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