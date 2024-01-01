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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Saxon

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7 окт 2024 : 		 Новое видео SAXON

30 сен 2024 : 		 SAXON целиком исполнят 'Wheels Of Steel'

4 сен 2024 : 		 BRIAN TATLER оттянулся с SAXON

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1 июн 2024 : 		 SAXON на виниле

31 май 2024 : 		 Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам

13 май 2024 : 		 Видео полного выступления SAXON

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

12 апр 2024 : 		 Основатель SAXON сел за насилие над ребенком

28 мар 2024 : 		 Вокалист SAXON: «Вряд ли мы будем использовать ИИ»

12 мар 2024 : 		 Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

7 мар 2024 : 		 Новое видео SAXON

10 фев 2024 : 		 Фронтмену SAXON до сих пор нравится гастролировать

2 фев 2024 : 		 Вокалист SAXON: «Думаю, с годами мой голос стал лучше»

17 янв 2024 : 		 Новое видео SAXON

14 янв 2024 : 		 Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое возрождение металла»

28 дек 2023 : 		 BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими

26 дек 2023 : 		 Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста

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21 ноя 2023 : 		 Новое видео SAXON

19 ноя 2023 : 		 Вокалист SAXON о сложных для группы временах

16 ноя 2023 : 		 Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, просто мы не так успешны»

8 сен 2023 : 		 У бывшего гитариста SAXON болезнь Паркинсона

19 авг 2023 : 		 SAXON приступили к записи

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Новое видео SAXON



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"Fire And Steel", новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hell, Fire And Damnation", выпущенного в январе на Silver Lining Music.




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