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Iced Earth

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15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

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26 окт 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY

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20 мар 2018 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к ICED EARTH

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5 дек 2017 : 		 Новое видео ICED EARTH

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19 май 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

11 апр 2017 : 		 Варианты изданий нового альбома ICED EARTH

7 апр 2017 : 		 Обложка нового альбома ICED EARTH

14 мар 2017 : 		 Новый альбом ICED EARTH выйдет летом

14 дек 2016 : 		 Новый альбом ICED EARTH выйдет весной

26 сен 2016 : 		 ICED EARTH нашли гитариста

22 авг 2016 : 		 Из ICED EARTH ушел гитарист

26 июл 2016 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

14 фев 2016 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

17 янв 2016 : 		 Классика ICED EARTH выйдет на виниле

27 дек 2015 : 		 ICED EARTH с оптимизмом смотрят в 2016!

9 ноя 2015 : 		 ICED EARTH отправятся в студию в январе

10 сен 2015 : 		 Лидер ICED EARTH продаёт гитары
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Новая песня PURGATORY



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Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился со своими старыми приятелями по PURGATORY, той группе, которой он основал в 1985, а потом она стала ICED EARTH, для записи пяти треков, которые были написаны с 1985 по 1987 годы и выпустить их как ЕР "Purgatory" 21 декабря на Century Media. Главным сюрпризом этой пластинки стало возвращение в дело оригинального вокалиста группы, Gene'a Adam'a. ЕР посвящен памяти оригинального басиста группы, Ричарда Бейтмана, скончавшегося перед тем, как началась работа над этим ЕР:

1. In Your Dreams (4:55)

02. Dracula (6:08)

03. In Jason's Mind (5:03)

04. Jack (4:00)

05. Burning Oasis (5:38)

Официальное видео с текстом на "In Your Dreams" доступно ниже.



ICED EARTH Mainman JON SCHAFFER's PURGATORY: 'In Your Dreams' Lyric Video










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