Новая песня PURGATORY

Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился со своими старыми приятелями по PURGATORY, той группе, которой он основал в 1985, а потом она стала ICED EARTH, для записи пяти треков, которые были написаны с 1985 по 1987 годы и выпустить их как ЕР "Purgatory" 21 декабря на Century Media. Главным сюрпризом этой пластинки стало возвращение в дело оригинального вокалиста группы, Gene'a Adam'a. ЕР посвящен памяти оригинального басиста группы, Ричарда Бейтмана, скончавшегося перед тем, как началась работа над этим ЕР:
1. In Your Dreams (4:55)
02. Dracula (6:08)
03. In Jason's Mind (5:03)
04. Jack (4:00)
05. Burning Oasis (5:38)
Официальное видео с текстом на "In Your Dreams" доступно ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).