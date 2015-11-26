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Iced Earth

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11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

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8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

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29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой
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Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»



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Издание Die Welt опубликовало интервью с лидером ICED EARTH Jon'ом Schaffer'ом, которое было сделано на ноябрьских протестах:

«Меня зовут Jon Schaffer, я из Индианы. Группа головорезов и преступников захватила эту страну давным-давно. Теперь они делают свой важный шаг, но он не должен произойти. Так всё и есть. Это глобалисты. Это отбросы земли. Это преступники, которые стоят за всем этим мошенничеством с валютой, они стоят за всеми войнами, они стоят за всем дерьмом, они стоят за тактикой "разделяй и властвуй", они стоят за расовым расколом. Это всё ерунда, это всё мусор. Людям нужно проснуться и вырваться из матрицы, потому что они деградируют. Они сделали ход. Они тут шутят не с теми людьми — поверь мне. И нам нужно было, чтобы всё вскрылось, — открытое мошенничество, открытая кража. Потому что теперь мы видим ваши лица и вы падёте. Помяните мои слова».

На вопрос, ожидал ли он какого-то насилия или столкновения с какими-то другими группами на ноябрьском мероприятии, Jon ответил:

«Если кто-то хочет применить насилие, я думаю, что многие из нас здесь готовы к этому. Мы не хотим такого развития событий, но если они это сделают, мы на это отреагируем — поверьте мне.

Я думаю, что это выходит за рамки президента Трампа. Президент Трамп — популист. Он не типичный республиканец. Он не истеблишмент. Он не собирается начинать войны повсюду, как это делают они. Что забавно — где все демократы, которые были против войны? Там столько ненависти к Трампу, что это просто смешно. Он имеет дело с криминальной мафией, которая очень долгое время была в тени и управляла миром. Они хотят уничтожить весь наш суверенитет и создать глобальное правительство. У нас его нет. Мы всё ещё можем делать бизнес вместе, страны могут быть в мире, но мы не собираемся сливаться в какую-то глобалистскую, коммунистическую систему. Этого не случится. Будет пролито много крови, если до этого дойдёт, — поверьте мне. Американский народ не согласится на эту чушь, как только поймёт, что происходит на самом деле. Вот в каком мы положении. Никто этого не хочет, но они подталкивают нас к тому, что у нас не остается никакого выбора».

ICED EARTH



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КомментарииСкрыть/показать 24 )

Alice Malign


11 янв 2021, 17:58		"Меня зовут Jon Schaffer, я из Индианы."

На этом, в принципе, мог и закончить.

ElectricRetard


11 янв 2021, 18:16		Это вот ты то дискриминируешь по месту рождения?!

Flaming


11 янв 2021, 18:21		Соббсна бородатому первому следует проснуться и вырваться из матрицы, поскольку через жириновскую истеричку он недавно деградировал до наци-урки.
Возможно в будущем откроются рехабы для таких вот, потерявших кукушку только наполовину.

гладиатор


11 янв 2021, 18:22		Все верно. С учетом того, что корпорации теперь в открытую вертят правительствами и президентами и даже могут лишить их права высказывать свое мнение. Фашизм в чистом виде. Так кто главный теперь в США? Сенат и правительство или глава Эппл? Вопрос риторический.

"Амариканский народ не согласится..."
Слишком поздно, уже согласился: когда признал нечестные выборы, когда надел намордники.
Как и российский и остальные народы, кроме пары тройки вменяемых стран и их лидеров.

Flaming


11 янв 2021, 18:24		гладиатор, в вашей гэбухе все отчаяннее работает отдел конспиролухов, как я посмотрю.
Однако уровень анализа событий все такой же деревенский)

гладиатор


11 янв 2021, 18:29		Flaming, да-да: Окружающего мира не существует, я ничего не вижу и не слышу: ничего в 2020 году не произошлооо! Людей не лишали их базовых прав по всему мирууу...
Никогда такого не было и вот опять. Отрицание, первая стадия.

ElectricRetard


11 янв 2021, 18:30		Эх, сколько же у тайных правительств способов меня контролировать. То была плоская земля, теперь вот намордники. Я правда не могу понять как именно меня с помощью них контролируют, но это я просто марионетка с промытым мозгом.

Flaming


11 янв 2021, 18:34		гладиатор, бронируй койку рядом с бородатым)
У вас обоих матричные сдвиги)

Darkside.ru Member

Starbreaker


11 янв 2021, 18:35		На скрине на заднем плане радужный флаг))

гладиатор


11 янв 2021, 18:47		Flaming, ау, разве частная компания не затыкает рот Президенту США?

Magyar


11 янв 2021, 18:54		Частная компания затыкает рот президенту. Непорядок, однако. Блин, у нас бы эта частная компания давно бы на бутылках сидела в уютных камерах какого-нибудь СИЗО, объясняя, откуда взялись эти 1, 2 или 3 килограмма героина в их поганых машинах. Или где там нашли наркотики при обыске, не суть важно.

for example


11 янв 2021, 18:54		Я вот не пойму, чего такого дикого говорит гладиатор, что все так набрасываются на него в комментариях к разным новостям? Или у всех тут пока ещё стадия отрицания?

Flaming


11 янв 2021, 18:55		гладиатор, обсудите это завтра, на планерке конспиролухов. Не забудьте составить ноту протеста и пригрозить написать в Спортлото.

for example


11 янв 2021, 18:56		Magyar, это смотря какая частная компания.

Flaming


11 янв 2021, 18:56		for example, практически все, что говорит гладиатор, является предметом изучения британских ученых.

гладиатор


11 янв 2021, 18:59		Flaming, ожидаемо. Впрочем, ничего нового)

Darkside.ru Member

Starbreaker


11 янв 2021, 19:00		Стадия отрицания чего?)
Если кто-то вдруг на втором-третьем (или, что ещё страшнее - четвертом-пятом) десятке лет узнал, что маски во время эпидемий респираторных заболеваний носят уже лет сто, и объясняет их наличие на окружающих теориями заговора - единственное, что он отрицает - так это наличие у себя мозгов)

Darkside.ru Member

Starbreaker


11 янв 2021, 19:03		Хотя если высказать лично моё мнение о ситуации - отношение к ношению масок в первую очередь отлично показывает даже не столько необразованных личностей (хотя и их, безусловно, тоже), сколько хамов и эгоистов, которым насрать на окружающих.
Социально опасных элементов, другими словами.
Вот вообще теперь почти идеальный маркер)

Flaming


11 янв 2021, 19:07		Рад прочесть пару постов, Старбрейкера которых нельзя заподозрить в поисках инопланетян, виновных в матричных сбоях.

Darkside.ru Member

Starbreaker


11 янв 2021, 19:12		У меня иногда бывает - находит общительность)
Но обычно это ненадолго.
Жалко просто обычно времени, которое уходит на срачики, когда можно пару лишних серий чего-нибудь интересного посмотреть вместо.

Flaming


11 янв 2021, 19:13		А вообще для всех президентов, несогласных с проигрышем выборов, и их горячих сторонников, в Ростове открыто общежитие им. Януковича.
Хотя Ростов конечно же жалко, город хороший.

Lutyi


11 янв 2021, 19:15		Язык у него хорошо подвешен)

Flaming


11 янв 2021, 19:18		@когда можно пару лишних серий чего-нибудь интересного посмотреть вместо@.

Точно.
Тоже пойду гляну Острые козырьки, сэр Маккартни их хвалил на днях.

Darkside.ru Member

Starbreaker


11 янв 2021, 19:26		А я Саус-парк пересматриваю)
Острые козырьки многие хвалят, у меня на очереди.


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