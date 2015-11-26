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Лидер ICED EARTH : «Страна захвачена преступниками»



Издание Die Welt опубликовало интервью с лидером ICED EARTH Jon'ом Schaffer'ом, которое было сделано на ноябрьских протестах:



«Меня зовут Jon Schaffer, я из Индианы. Группа головорезов и преступников захватила эту страну давным-давно. Теперь они делают свой важный шаг, но он не должен произойти. Так всё и есть. Это глобалисты. Это отбросы земли. Это преступники, которые стоят за всем этим мошенничеством с валютой, они стоят за всеми войнами, они стоят за всем дерьмом, они стоят за тактикой "разделяй и властвуй", они стоят за расовым расколом. Это всё ерунда, это всё мусор. Людям нужно проснуться и вырваться из матрицы, потому что они деградируют. Они сделали ход. Они тут шутят не с теми людьми — поверь мне. И нам нужно было, чтобы всё вскрылось, — открытое мошенничество, открытая кража. Потому что теперь мы видим ваши лица и вы падёте. Помяните мои слова».



На вопрос, ожидал ли он какого-то насилия или столкновения с какими-то другими группами на ноябрьском мероприятии, Jon ответил:



«Если кто-то хочет применить насилие, я думаю, что многие из нас здесь готовы к этому. Мы не хотим такого развития событий, но если они это сделают, мы на это отреагируем — поверьте мне.



Я думаю, что это выходит за рамки президента Трампа. Президент Трамп — популист. Он не типичный республиканец. Он не истеблишмент. Он не собирается начинать войны повсюду, как это делают они. Что забавно — где все демократы, которые были против войны? Там столько ненависти к Трампу, что это просто смешно. Он имеет дело с криминальной мафией, которая очень долгое время была в тени и управляла миром. Они хотят уничтожить весь наш суверенитет и создать глобальное правительство. У нас его нет. Мы всё ещё можем делать бизнес вместе, страны могут быть в мире, но мы не собираемся сливаться в какую-то глобалистскую, коммунистическую систему. Этого не случится. Будет пролито много крови, если до этого дойдёт, — поверьте мне. Американский народ не согласится на эту чушь, как только поймёт, что происходит на самом деле. Вот в каком мы положении. Никто этого не хочет, но они подталкивают нас к тому, что у нас не остается никакого выбора».







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