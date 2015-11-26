Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»
Издание Die Welt опубликовало интервью с лидером ICED EARTH Jon'ом Schaffer'ом, которое было сделано на ноябрьских протестах:
«Меня зовут Jon Schaffer, я из Индианы. Группа головорезов и преступников захватила эту страну давным-давно. Теперь они делают свой важный шаг, но он не должен произойти. Так всё и есть. Это глобалисты. Это отбросы земли. Это преступники, которые стоят за всем этим мошенничеством с валютой, они стоят за всеми войнами, они стоят за всем дерьмом, они стоят за тактикой "разделяй и властвуй", они стоят за расовым расколом. Это всё ерунда, это всё мусор. Людям нужно проснуться и вырваться из матрицы, потому что они деградируют. Они сделали ход. Они тут шутят не с теми людьми — поверь мне. И нам нужно было, чтобы всё вскрылось, — открытое мошенничество, открытая кража. Потому что теперь мы видим ваши лица и вы падёте. Помяните мои слова».
На вопрос, ожидал ли он какого-то насилия или столкновения с какими-то другими группами на ноябрьском мероприятии, Jon ответил:
«Если кто-то хочет применить насилие, я думаю, что многие из нас здесь готовы к этому. Мы не хотим такого развития событий, но если они это сделают, мы на это отреагируем — поверьте мне.
Я думаю, что это выходит за рамки президента Трампа. Президент Трамп — популист. Он не типичный республиканец. Он не истеблишмент. Он не собирается начинать войны повсюду, как это делают они. Что забавно — где все демократы, которые были против войны? Там столько ненависти к Трампу, что это просто смешно. Он имеет дело с криминальной мафией, которая очень долгое время была в тени и управляла миром. Они хотят уничтожить весь наш суверенитет и создать глобальное правительство. У нас его нет. Мы всё ещё можем делать бизнес вместе, страны могут быть в мире, но мы не собираемся сливаться в какую-то глобалистскую, коммунистическую систему. Этого не случится. Будет пролито много крови, если до этого дойдёт, — поверьте мне. Американский народ не согласится на эту чушь, как только поймёт, что происходит на самом деле. Вот в каком мы положении. Никто этого не хочет, но они подталкивают нас к тому, что у нас не остается никакого выбора».
Alice Malign
На этом, в принципе, мог и закончить.
ElectricRetard
Flaming
Возможно в будущем откроются рехабы для таких вот, потерявших кукушку только наполовину.
гладиатор
"Амариканский народ не согласится..."
Слишком поздно, уже согласился: когда признал нечестные выборы, когда надел намордники.
Как и российский и остальные народы, кроме пары тройки вменяемых стран и их лидеров.
Flaming
Однако уровень анализа событий все такой же деревенский)
гладиатор
Никогда такого не было и вот опять. Отрицание, первая стадия.
ElectricRetard
Flaming
У вас обоих матричные сдвиги)
Starbreaker
гладиатор
Magyar
for example
Flaming
for example
Flaming
гладиатор
Starbreaker
Если кто-то вдруг на втором-третьем (или, что ещё страшнее - четвертом-пятом) десятке лет узнал, что маски во время эпидемий респираторных заболеваний носят уже лет сто, и объясняет их наличие на окружающих теориями заговора - единственное, что он отрицает - так это наличие у себя мозгов)
Starbreaker
Социально опасных элементов, другими словами.
Вот вообще теперь почти идеальный маркер)
Flaming
Starbreaker
Но обычно это ненадолго.
Жалко просто обычно времени, которое уходит на срачики, когда можно пару лишних серий чего-нибудь интересного посмотреть вместо.
Flaming
Хотя Ростов конечно же жалко, город хороший.
Lutyi
Flaming
Точно.
Тоже пойду гляну Острые козырьки, сэр Маккартни их хвалил на днях.
Starbreaker
Острые козырьки многие хвалят, у меня на очереди.
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