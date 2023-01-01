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Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке



Stu Block в беседе с "The VoiceHacks Podcast With Mary Zimmer" рассказал о том, что работает над сольным материалом:



«Когда я занимаюсь творчеством, я не тороплюсь — я знаю — но ведь это то, что переживёт меня. И поэтому я хочу, чтобы всё было на высоте. У меня много материала и много песен, которые я хочу выпустить, но это займёт некоторое время. Я хочу выпустить свой первый EP, по крайней мере, к концу этого года, но посмотрим, как всё пойдёт... Я хочу выпустить сингл, а потом EP — так что сначала сингл, а потом EP. С каждым релизом выпускать по паре штук простого мерча — хорошо и удобно.



Я собирался заняться краудфандингом, но мне очень нравится заниматься домашней записью, и у меня много замечательных друзей. Сейчас я разговариваю с потрясающим продюсером, с которым я работал в прошлом, и мы очень хотим поработать над проектом вместе. Так что я думаю, это будет интересно. Мы просто не торопимся. Я хочу сделать нечто новое».







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