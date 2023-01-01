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*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 30
*Новое видео LIMP BIZKIT 27
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
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Iced Earth

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10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH
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|||| сегодня

Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке



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Stu Block в беседе с "The VoiceHacks Podcast With Mary Zimmer" рассказал о том, что работает над сольным материалом:

«Когда я занимаюсь творчеством, я не тороплюсь — я знаю — но ведь это то, что переживёт меня. И поэтому я хочу, чтобы всё было на высоте. У меня много материала и много песен, которые я хочу выпустить, но это займёт некоторое время. Я хочу выпустить свой первый EP, по крайней мере, к концу этого года, но посмотрим, как всё пойдёт... Я хочу выпустить сингл, а потом EP — так что сначала сингл, а потом EP. С каждым релизом выпускать по паре штук простого мерча — хорошо и удобно.

Я собирался заняться краудфандингом, но мне очень нравится заниматься домашней записью, и у меня много замечательных друзей. Сейчас я разговариваю с потрясающим продюсером, с которым я работал в прошлом, и мы очень хотим поработать над проектом вместе. Так что я думаю, это будет интересно. Мы просто не торопимся. Я хочу сделать нечто новое».




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