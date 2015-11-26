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Iced Earth

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24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

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19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

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1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW
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DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»



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Лидер DANKO JONES, будучи немного загорелым, решил вставить свои пару центов в дело лидера ICED EARTH и написал в Твиттере пару сообщений, прокомментировав ссылку на NME относительно обвинений музыканта в мятеже:

«Jon Schaffer совершил плохой поступок просто потому, что он белый нацистский кусок собачьего дерьма. Его товарищи по группе поддерживали его просто потому что ICED EARTH — ужасная группа. Его запрос на "переиграть" лишний раз доказывает жалкую слабость. Он же просто за-лу-па!»

«Только те, кто прикидывается альфа-самцами, могут просить о "переигровке". Jon Schaffer и @_IcedEarth — дутая группа».

DANKO JONES Calls JON SCHAFFER



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

olly71


24 мар 2021, 17:23		Посади обезьяну за стол она подумает что равная с людьми а если продолжать гладить её по головке а не выгнать пинками во двор то завтра она посчитает людей ниже себя по статусу ( старинная американская пословица ). ..... И это разве среди тех кто ворвался в капитолий не было ни одного негра или латиноса ? Они тоже * белый нацистский кусок собачьего дерьма. * ? по мнению этого ... * немного загорелого *тела .

Petrovich Sexyy


24 мар 2021, 17:28		Ну че, раскрутится тред?

ElectricRetard


24 мар 2021, 17:33		Ну вот, по мнению васянов с Дарксайда участники группы - кидалы и очкодеры. По мнению этого петуча - поддерживают нациста. Какой дивный и прекрасный мир в котором все всё понимают и знают.

gravitgroove


24 мар 2021, 18:10		Тут темнокожие есть?
простите меня за то, что я белый евpопеец, так уж сложилось от приpоды.

rassol


24 мар 2021, 18:27		Он в зеркало-то смотрел, перед тем чтоб кого-либо залупой называть?))))

Orgik


24 мар 2021, 18:54		DANKO JONES, ты кто такой, сука?

Magyar


24 мар 2021, 19:10		Наплевать на Danko Asshole Jones'a.

GeraldFromRivia


24 мар 2021, 19:13		В данном случае аксиома о том, что "кто как обзывается - тот так и называется" работает на 100% процентов.

Nepalcev


24 мар 2021, 19:18		Да и внешне он больше похож.


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