DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

Лидер DANKO JONES, будучи немного загорелым, решил вставить свои пару центов в дело лидера ICED EARTH и написал в Твиттере пару сообщений, прокомментировав ссылку на NME относительно обвинений музыканта в мятеже:
«Jon Schaffer совершил плохой поступок просто потому, что он белый нацистский кусок собачьего дерьма. Его товарищи по группе поддерживали его просто потому что ICED EARTH — ужасная группа. Его запрос на "переиграть" лишний раз доказывает жалкую слабость. Он же просто за-лу-па!»
«Только те, кто прикидывается альфа-самцами, могут просить о "переигровке". Jon Schaffer и @_IcedEarth — дутая группа».
olly71
Petrovich Sexyy
ElectricRetard
gravitgroove
простите меня за то, что я белый евpопеец, так уж сложилось от приpоды.
rassol
Orgik
Magyar
GeraldFromRivia
Nepalcev
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