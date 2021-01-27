Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 491
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 186
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 157
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 54
*THERION почти записали новый альбом 32
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH
Показать далее
| - |

|||| 7 фев 2021

Лидер ICED EARTH все еще в Индиане



*
zoom
*
* *
По сообщению Jordan Morey, Jon Schaffer из ICED EARTH все еще находится в тюрьме Индианы спустя две недели после того, как судья Mark Dinsmore подписал приказ о переводе гитариста в Washington, D.C.

ICED EARTH's JON SCHAFFER Is Still Being Held In Indiana Jail, Three Weeks After Being Arrested For Role In Capitol Riot











Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 667

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом