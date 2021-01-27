7 фев 2021



Лидер ICED EARTH все еще в Индиане



По сообщению Jordan Morey, Jon Schaffer из ICED EARTH все еще находится в тюрьме Индианы спустя две недели после того, как судья Mark Dinsmore подписал приказ о переводе гитариста в Washington, D.C.

























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