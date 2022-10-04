сегодня



Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...



Как сообщает The Republic, судебные исполнители, которым было поручено вручить гитаристу ICED EARTH Jon'у Schaffer'у уведомление о том, что округ Колумбия подал на него в федеральный суд в связи с его действиями во время мятежа 6 января, не смогли уведомить музыканта о том, что против него возбуждено дело.



Было предпринято по меньшей мере 25 отдельных попыток вручить повестку Schaffer'у по семи различным адресам в трёх разных штатах, но ему до сих пор удавалось ускользнуть от судебных исполнителей и частных детективов, которые шли по его следу в течение нескольких месяцев.



Ранее в этом году округ Колумбия обратился к федеральным правоохранительным органам, участвующим в ведущемся уголовном деле против Schaffer'а, с просьбой предоставить «любую информацию, которой Министерство юстиции готово поделиться относительно нынешнего местонахождения этого человека», но не получил помощи от прокуратуры США.



Среди адресов, по которым судебный исполнитель пытался найти Schaffer'а, были три жилых дома в районе Колумбуса, штат Индиана; дом недалеко от Орландо, штат Флорида, где живёт мать Schaffer'а; адрес в Джорджтауне, штат Делавэр; квартира в Кристал-Сити, штат Флорида; и автодом в Оберндейле, штат Флорида. В местечке Оберндейл сотрудник службы судебных приставов заметил имя "J. Schaffer", написанное на телефонной будке, а также Jeep и Dodge Charger с номерными знаками штата Индиана, припаркованные у дома на колесах. Однако на стук в дверь никто не ответил.



«Округ считает, что в настоящий момент Schaffer скрывается от судебных исполнителей в передвижном доме в Оберндейле, штат Флорида. С момента обнаружения этого адреса округ пытался вручить судебное извещение по меньшей мере пять раз, но Schaffer отказывается открывать дверь, тем самым препятствуя фактическому вручению до тех пор, пока суд не примет дополнительные меры».



В декабре прошлого года генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин подал иск против Schaffer'a и более двух десятков других членов "Oath Keepers" и "Proud Boys", пытаясь вернуть миллионы долларов, которые город потратил на защиту Капитолия США во время нападения 6 января.







+4 -0



( 6 ) просмотров: 1179

