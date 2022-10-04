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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 25
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Iced Earth

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4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане
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Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...



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Как сообщает The Republic, судебные исполнители, которым было поручено вручить гитаристу ICED EARTH Jon'у Schaffer'у уведомление о том, что округ Колумбия подал на него в федеральный суд в связи с его действиями во время мятежа 6 января, не смогли уведомить музыканта о том, что против него возбуждено дело.

Было предпринято по меньшей мере 25 отдельных попыток вручить повестку Schaffer'у по семи различным адресам в трёх разных штатах, но ему до сих пор удавалось ускользнуть от судебных исполнителей и частных детективов, которые шли по его следу в течение нескольких месяцев.

Ранее в этом году округ Колумбия обратился к федеральным правоохранительным органам, участвующим в ведущемся уголовном деле против Schaffer'а, с просьбой предоставить «любую информацию, которой Министерство юстиции готово поделиться относительно нынешнего местонахождения этого человека», но не получил помощи от прокуратуры США.

Среди адресов, по которым судебный исполнитель пытался найти Schaffer'а, были три жилых дома в районе Колумбуса, штат Индиана; дом недалеко от Орландо, штат Флорида, где живёт мать Schaffer'а; адрес в Джорджтауне, штат Делавэр; квартира в Кристал-Сити, штат Флорида; и автодом в Оберндейле, штат Флорида. В местечке Оберндейл сотрудник службы судебных приставов заметил имя "J. Schaffer", написанное на телефонной будке, а также Jeep и Dodge Charger с номерными знаками штата Индиана, припаркованные у дома на колесах. Однако на стук в дверь никто не ответил.

«Округ считает, что в настоящий момент Schaffer скрывается от судебных исполнителей в передвижном доме в Оберндейле, штат Флорида. С момента обнаружения этого адреса округ пытался вручить судебное извещение по меньшей мере пять раз, но Schaffer отказывается открывать дверь, тем самым препятствуя фактическому вручению до тех пор, пока суд не примет дополнительные меры».

В декабре прошлого года генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин подал иск против Schaffer'a и более двух десятков других членов "Oath Keepers" и "Proud Boys", пытаясь вернуть миллионы долларов, которые город потратил на защиту Капитолия США во время нападения 6 января.




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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4 окт 2022
P
Paffoss
Наконец-то металлист бунтует против системы, как и должно было быть! Не словом, но делом! Шафферу респект!
Like!2
4 окт 2022
P
Paffoss
Заголовок зачетный!
Like!1
4 окт 2022
rassol
Paffoss, только вчера этим стишком своих студентов стебал, они ГТО сдавать пошли.)))))
Like!1
4 окт 2022
Exceptional
Оказался редким дебилом. Жаль.
  Dislike!3
4 окт 2022
o
olly71
Вот это поворот .........

просмотров: 1179

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