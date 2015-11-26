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Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"



Лидер ICED EARTH Jon Schaffer утверждает, что "прошел через два месяца ада" в тюрьме после акции протеста в Капитолии шестого января.



Хотя, по словам представителя офиса шерифа округа Мэрион - смотрителя тюрьмы - Шаффер не имел контактов с другими заключенными, находясь в своей камере или на отдыхе, и никогда не переводился из административной сегрегации, его адвокат утверждает, что, находясь за решеткой, он подвергался угрозам смерти и нападениям с использованием человеческих экскрементов.



«Мой клиент, который считается невиновным, только что прошел через два месяца ада, когда другие люди бросали в него фекалии, мочу и угрожали его жизни в ужасной, ужасной форме», - заявил адвокат музыканта Марк Дж. Виктор федеральному судье в марте во время слушаний по делу о содержании Schaffer'a. «Позор нам, судья, что это происходит в нашей системе правосудия».







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