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Iced Earth

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26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

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7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH
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Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"



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Лидер ICED EARTH Jon Schaffer утверждает, что "прошел через два месяца ада" в тюрьме после акции протеста в Капитолии шестого января.

Хотя, по словам представителя офиса шерифа округа Мэрион - смотрителя тюрьмы - Шаффер не имел контактов с другими заключенными, находясь в своей камере или на отдыхе, и никогда не переводился из административной сегрегации, его адвокат утверждает, что, находясь за решеткой, он подвергался угрозам смерти и нападениям с использованием человеческих экскрементов.

«Мой клиент, который считается невиновным, только что прошел через два месяца ада, когда другие люди бросали в него фекалии, мочу и угрожали его жизни в ужасной, ужасной форме», - заявил адвокат музыканта Марк Дж. Виктор федеральному судье в марте во время слушаний по делу о содержании Schaffer'a. «Позор нам, судья, что это происходит в нашей системе правосудия».

ICED EARTH's JON SCHAFFER Says He Went Through 'Two Months Of Hell' In Jail After Being Arrested For His Role In Capitol Riots



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

artmageddon


26 июл 2021, 17:26		если в человека кидали дерьмом, значит он был чист, а другая сторона показала, кто они есть

VAMPCUT


26 июл 2021, 18:05		"... и своим кидает калом в стяг геройский ярко-алый..." А. Лаэртский (С)

olly71


26 июл 2021, 18:44		Надо было рождаться патриотом не США а Норвегии например . Тогда не мишенью для какашек был бы а в Плэйстейшен с Брейвиком играл и на выходные домой на домашние пирожки.

Corpsegrinder04


26 июл 2021, 18:56		У нас в стране таких патриотов на бутылку сажают. Хотя Шаффера по другому законтачили, говном помазали. Один фиг теперь опущенный на всю оставшуюся жизнь. А жаль последние три альбома были неплохими. Глядишь - чего-нибудь с Хэлфордом запишет теперь. Вместо Ханси Курша в проект себе возьмёт,назовет его Demons and Gays и что-нибудь стоящее выпустят. Ну а с учётом того,что Хэлфорд в Блэк хотел податься, могут замутить какой-нибудь Национал Социалистический Лав Метал, и Гаала ещё себе в курятник взять для массовки.


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