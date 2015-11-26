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Iced Earth

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30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

11 дек 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео

26 окт 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY

25 сен 2018 : 		 MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом

6 апр 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «Это мои песни, что хочу, то и делаю»

5 апр 2018 : 		 Вокалист ICED EARTH о решении SLAYER

20 мар 2018 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к ICED EARTH

17 мар 2018 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

5 дек 2017 : 		 Новое видео ICED EARTH

4 июл 2017 : 		 Успехи в чартах ICED EARTH

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

19 май 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

11 апр 2017 : 		 Варианты изданий нового альбома ICED EARTH

7 апр 2017 : 		 Обложка нового альбома ICED EARTH

14 мар 2017 : 		 Новый альбом ICED EARTH выйдет летом
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ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома



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В рамках беседы с поклонниками лидер ICED EARTH Jon Schaffer ответил на вопрос о том, есть ли у него какие-то планы относительного нового материала:

«Никакой новой музыки ICED EARTH сейчас быть не может. Нет никакого плана на этот счёт. Вам стоит понимать, если вы, конечно же, смотрите новости, что у нас международная группа, и я не могу поехать сейчас в Европу. Нет никакого смысла строить конкретные планы, потому что я гарантирую, что скоро будет вторая волна этого дерьма, и все мы опять присядем. На текущий момент никто ничего не знает, но они так активно об этом говорили с самого начала, что определённо стоит ждать чего-то подобного. И строить в такой ситуации планы на тур и собираться вместе, чтобы всё это лишний раз рухнуло, на самом деле слишком дорого и наивно. Так что я не знаю.

У меня есть план по работе над новым материалом в этом году — ближе к концу или в начале следующего. Но повторюсь ещё раз: всё зависит от того, как всё пойдёт. Такая ситуация. Нужно посмотреть, что будет твориться в глобальном отношении. Есть несколько вариантов. Надеюсь, случится что-то хорошее, и всё как-то образуется, но я не был бы настолько в этом уверен в настоящий момент времени».

Также Jon сообщил, что у него есть планы по выпуску юбилейной версии дебютного альбома с новым миксом Chris'а "Zeuss" Harris'a и новым оформлением.

ICED EARTH To Release 30th-Anniversary Edition Of Debut Album With New Mix, Artwork



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