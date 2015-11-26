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ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома



В рамках беседы с поклонниками лидер ICED EARTH Jon Schaffer ответил на вопрос о том, есть ли у него какие-то планы относительного нового материала:



«Никакой новой музыки ICED EARTH сейчас быть не может. Нет никакого плана на этот счёт. Вам стоит понимать, если вы, конечно же, смотрите новости, что у нас международная группа, и я не могу поехать сейчас в Европу. Нет никакого смысла строить конкретные планы, потому что я гарантирую, что скоро будет вторая волна этого дерьма, и все мы опять присядем. На текущий момент никто ничего не знает, но они так активно об этом говорили с самого начала, что определённо стоит ждать чего-то подобного. И строить в такой ситуации планы на тур и собираться вместе, чтобы всё это лишний раз рухнуло, на самом деле слишком дорого и наивно. Так что я не знаю.



У меня есть план по работе над новым материалом в этом году — ближе к концу или в начале следующего. Но повторюсь ещё раз: всё зависит от того, как всё пойдёт. Такая ситуация. Нужно посмотреть, что будет твориться в глобальном отношении. Есть несколько вариантов. Надеюсь, случится что-то хорошее, и всё как-то образуется, но я не был бы настолько в этом уверен в настоящий момент времени».



Также Jon сообщил, что у него есть планы по выпуску юбилейной версии дебютного альбома с новым миксом Chris'а "Zeuss" Harris'a и новым оформлением.







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