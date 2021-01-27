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Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2



По сообщению Jordan'а Morey, Jon Schaffer из ICED EARTH всё ещё находится в тюрьме Индианы спустя пять недель после того, как судья Mark Dinsmore подписал приказ о переводе гитариста в Вашингтон, Округ Колумбия.































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