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Iced Earth

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1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH
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|||| сегодня

Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2



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По сообщению Jordan'а Morey, Jon Schaffer из ICED EARTH всё ещё находится в тюрьме Индианы спустя пять недель после того, как судья Mark Dinsmore подписал приказ о переводе гитариста в Вашингтон, Округ Колумбия.

ICED EARTH














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КомментарииСкрыть/показать 6 )

sike


1 мар 2021, 18:28		А он думал жизнь сказка?

Orthodox


1 мар 2021, 19:08		Кровавый Кремль! :(

sibterminator


1 мар 2021, 19:37		А что ему мед-маску мешало напялить? Что он глупее московских велосипедных воров?
Так то вот по прошествии дней все такой лажой оказалось.

for example


1 мар 2021, 19:53		sibterminator, потому что он против масочного режима

sibterminator


1 мар 2021, 20:07		Я тоже. Но когда буду тырить вел надену. Да и вообще бесят когда куда не зайдешь на тебя орут НАДЕНЬМАСКУ! А это не по мне.

Rutger


1 мар 2021, 21:04		Шоу стухает на глазах


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