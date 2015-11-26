Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

По сообщениям ФБР, лидер ICED EARTH был среди тех мятежников, кто поливал полицию Капитолия "спреем от медведей" (эффективное средство защиты от медведей, диких кабанов, собак и других крупных животных. Активное вещество, входящее в состав спрея — капсаицин (алкалоид, содержащийся в жгучем перце) — мгновенно и очень сильно воздействует на органы зрения, обоняния и кожу животного, вызывая шок и дезориентируя его. Хищник тут же забывает об агрессии и спасается бегством).
Музыкант, проживающий в городе Колумбус, штат Индиана, сдался властям около 15:00 в воскресенье (17 января), сообщил Крис Бавандер, специалист по связям с общественностью местного отделения ФБР в Индианаполисе.
Местное отделение ФБР в Индианаполисе обнародовало следующее заявление относительно ареста Schaffer'а: "Jon Schaffer, Колумбус, ИН, был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии США. Ему предъявлено 6 обвинений, в том числе в совершении акта физического насилия в здании Капитолия. Schaffer якобы был среди участников беспорядков, которые опрыскивали полицию Капитолия 'спреем от медведей'".
Вот шесть обвинений, предъявленных Schaffer'y по данным местного отделения ФБР в Индианаполисе:
1) Умышленное проникновение или незаконное пребывание в любом охраняемом здании или на любой территории без законного разрешения
2) Поведение, нарушающее правила общественного порядка
3) Умышленное совершение акта физического насилия в отношении любого лица или имущества в любом охраняемом здании или на любой территории.
4) Насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в здании Капитолия
5) Участие в акте физического насилия в здании Капитолия.
6) Парад, демонстрация или пикет в здании Капитолия
Evil3062
hansi_hrb
ElectricRetard
sike
hansi_hrb
ElectricRetard
Lord Iscariah
resetius
hansi_hrb
Starbreaker
Штурм Капитолия не принципиален. Они бы взлетели и если бы Шаффер прошёлся без штанов по улицам, и если бы песню Шаффера взяли в саундтрек к новым "Мстителям".
А уж если бы Шаффер внезапно скончался - так вообще!
ElectricRetard
Ась?
Starbreaker
Организация утверждает, что руководство мессенджера не отреагировало на распространение экстремистских сообщений в преддверии штурма Капитолия сторонниками Трампа.
https://tass.ru/ekonomika/10481141?utm_campaign=amerikanskaya-nko-obratilas-v-sud-s-treb
hansi_hrb
Starbreaker
Exceptional
hansi_hrb
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Демократия возвращается) Хотя тут такое дело, Сингапур вообще не демократичный и тем не менее жить там совсем неплохо.
Flaming
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