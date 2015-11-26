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Iced Earth

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18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH
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Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет



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По сообщениям ФБР, лидер ICED EARTH был среди тех мятежников, кто поливал полицию Капитолия "спреем от медведей" (эффективное средство защиты от медведей, диких кабанов, собак и других крупных животных. Активное вещество, входящее в состав спрея — капсаицин (алкалоид, содержащийся в жгучем перце) — мгновенно и очень сильно воздействует на органы зрения, обоняния и кожу животного, вызывая шок и дезориентируя его. Хищник тут же забывает об агрессии и спасается бегством).

Музыкант, проживающий в городе Колумбус, штат Индиана, сдался властям около 15:00 в воскресенье (17 января), сообщил Крис Бавандер, специалист по связям с общественностью местного отделения ФБР в Индианаполисе.

Местное отделение ФБР в Индианаполисе обнародовало следующее заявление относительно ареста Schaffer'а: "Jon Schaffer, Колумбус, ИН, был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии США. Ему предъявлено 6 обвинений, в том числе в совершении акта физического насилия в здании Капитолия. Schaffer якобы был среди участников беспорядков, которые опрыскивали полицию Капитолия 'спреем от медведей'".

Вот шесть обвинений, предъявленных Schaffer'y по данным местного отделения ФБР в Индианаполисе:

1) Умышленное проникновение или незаконное пребывание в любом охраняемом здании или на любой территории без законного разрешения

2) Поведение, нарушающее правила общественного порядка

3) Умышленное совершение акта физического насилия в отношении любого лица или имущества в любом охраняемом здании или на любой территории.

4) Насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в здании Капитолия

5) Участие в акте физического насилия в здании Капитолия.

6) Парад, демонстрация или пикет в здании Капитолия

Update: New Photos Released Of ICED EARTH

















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КомментарииСкрыть/показать 17 )

Evil3062


18 янв 2021, 14:50		да весело у низ там, но у нас веселее.

hansi_hrb


18 янв 2021, 14:50		Ну что ж... америка это не церкви в норвегии жечь

ElectricRetard


18 янв 2021, 14:59		Ну это ББ.

sike


18 янв 2021, 15:11		Вот и допрыгался клоун.

hansi_hrb


18 янв 2021, 15:26		Кстати у него есть вполне неиллюзорный шанс стать ихним пауком. Петь про трапмичи идут, кил ту байденовские сунарефы итд)

ElectricRetard


18 янв 2021, 15:28		Нужно было ему рождаться панком.

Lord Iscariah


18 янв 2021, 15:33		Старую жопу будут разминать теперь на зоне латиносы)

resetius


18 янв 2021, 16:07		Уверен, что после таких новостей число прослушиваний группы во всяких itunes взлетело.

hansi_hrb


18 янв 2021, 17:15		Или же наоборот выпилят. На телеграм уже подали иск например. Призывают удалить как парлер.

Darkside.ru Member

Starbreaker


18 янв 2021, 17:26		Прослушивания после любого громкого инфоповода взлетают на время.
Штурм Капитолия не принципиален. Они бы взлетели и если бы Шаффер прошёлся без штанов по улицам, и если бы песню Шаффера взяли в саундтрек к новым "Мстителям".
А уж если бы Шаффер внезапно скончался - так вообще!

ElectricRetard


18 янв 2021, 17:27		>На телеграм уже подали иск например. Призывают удалить как парлер.
Ась?

Darkside.ru Member

Starbreaker


18 янв 2021, 17:29		Американская НКО обратилась в суд с требованием удалить Telegram из App Store.

Организация утверждает, что руководство мессенджера не отреагировало на распространение экстремистских сообщений в преддверии штурма Капитолия сторонниками Трампа.

https://tass.ru/ekonomika/10481141?utm_campaign=amerikanskaya-nko-obratilas-v-sud-s-treb

hansi_hrb


18 янв 2021, 17:30		https://appleinsider.ru/sudy-i-skandaly/u-apple-cherez-sud-potrebovali-udalit-telegram-iz-app-store.html

Darkside.ru Member

Starbreaker


18 янв 2021, 17:32		Parler, кстати, уже снова работает.

Exceptional


18 янв 2021, 17:35		Шафферу нужен парламентёр

hansi_hrb


18 янв 2021, 17:37		Parler, кстати, уже снова работает.
-------------
Демократия возвращается) Хотя тут такое дело, Сингапур вообще не демократичный и тем не менее жить там совсем неплохо.

Flaming


18 янв 2021, 18:37		И на Навального не обменяют, калибр не тот)


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