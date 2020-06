Видео с текстом от лидера ICED EARTH

сегодня



Лидер ICED EARTH Jon Schaffer выпустит первую книгу "Wicked Words And Epic Tales" через собственное издательство Wicked Words, LLC, где планируется выпускать и будущие релизы. Эта книга — подборка текстов, интервью и страниц с работами, на которые вдохновило творчество музыканта. Это антология созданного за 35 лет в различных проектах, включая ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS, SONS OF LIBERTY и PURGATORY.



Книга будет издана с двумя обложками: одну создал Jonboy Meyers, а вторую — Jim Balent и Roy Young, в неё войдут более двухсот страниц. Арт-бук также будет содержать работы множества талантливых художников, среди которых Todd McFarlane, Greg Capullo, Monte Moore и многие другие, а также специальный диск с 15 треками, доступный только в делюкс-версии. Над созданием этого релиза работал Jim Morris вместе с Jon'ом Schaffer'ом.



Трек-лист CD:



01. Dystopia (A Narrative Soundscape)



02. Declaration Day (A Narrative Soundscape)



03. Wolf (A Narrative Soundscape)



04. Dante’s Inferno (A Narrative Soundscape)



05. Melancholy (Holy Martyr) (A Narrative Soundscape)



06. Dracula (A Narrative Soundscape)



07. Raven Wing (A Narrative Soundscape)



08. Angels Holocaust (A Narrative Soundscape)



09. The Clouding (A Narrative Soundscape)



10. Something Wicked Trilogy (A Narrative Soundscape)



11. Watching Over Me (A Narrative Soundscape)



12. Seven Headed Whore (A Narrative Soundscape)



13. Damien (A Narrative Soundscape)



14. A Question of Heaven (A Narrative Soundscape)



15. Come What May (A Narrative Soundscape)



Художники, чьи работы вошли в "Wicked Words And Epic Tales":



Jim Balent

Jonboy Meyers

Roy Young

David Newman-Stump

Todd McFarlane

Greg Capullo

Tim Vigil

Monte Moore

Danny Miki

Sun Khamunaki

John Gallagher

Emile Levaique

Richard Ortiz

John Giang

Felipe Machado

Jamie Tyndall

Dylan Andrews

Lucio Parrillo

Travis Smith

Nathan Perry

Leo Hao

Eliran Kantor

Axel Herman



