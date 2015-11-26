9 янв 2021



Вокалист ICED EARTH о лидере группы



Вокалист ICED EARTH Stu Block отреагировал на известия о том, что лидер группы, Jon Schaffer был среди штурмовавших Капитолий публикацией в Инстаграм (она доступна ниже).



Один из фанатов написал ему следующее:



«К сожалению, я больше не могу поддерживать группу, в которой вы находитесь. Я уважаю вас и как человека и как прекрасного певца, но Jon больше не получит от меня ни копейки. Я буду поддерживать тебя во всех будущих начинаниях. Я надеюсь, что Jon понимает, что ориентированность на собственные интересы и идеологию влияет не только на него, но и на его большую семью. Боже, благослови тебя и твою семью»



На что Block ответил: «Это ваше решение и то, как вы это понимаете и я уважаю его».









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stu Block.Official (@stu.block_official)





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