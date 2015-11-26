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Iced Earth

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12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

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|||| 9 янв 2021

Вокалист ICED EARTH о лидере группы



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Вокалист ICED EARTH Stu Block отреагировал на известия о том, что лидер группы, Jon Schaffer был среди штурмовавших Капитолий публикацией в Инстаграм (она доступна ниже).

Один из фанатов написал ему следующее:

«К сожалению, я больше не могу поддерживать группу, в которой вы находитесь. Я уважаю вас и как человека и как прекрасного певца, но Jon больше не получит от меня ни копейки. Я буду поддерживать тебя во всех будущих начинаниях. Я надеюсь, что Jon понимает, что ориентированность на собственные интересы и идеологию влияет не только на него, но и на его большую семью. Боже, благослови тебя и твою семью»

На что Block ответил: «Это ваше решение и то, как вы это понимаете и я уважаю его».



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


9 янв 2021, 21:26		Ну Блок канадец и живёт в Канаде так что он вне всего этого но вряд ли он будет осуждать своего босса который ему дал довольно интересную и хорошо оплачиваемую работу.

Orgik


9 янв 2021, 21:32		Надо было нахуй послать такого фОната, резко взять гитарку и спеть Declaration day

Oleg8096


9 янв 2021, 21:42		Нормальный ответ. Прогибаться и отмежевываться от своего коллеги не стал, и фанату ответил уважительно.

Хотелось бы, чтобы Declaration Day спел Тим Оуэнс на инаугурации Трампа в 2024. Вся эта свистопляска с блокировкой его аккаунтов и истерикой безумной Нэнси однозначно только поднимут его популярность в конечном итоге. И Джон мог бы Iced Earth пропиарить на этом фоне. Глядишь типам тусившим в Капитолии зайдёт. Их цитаты и фотки теперь надолго мемами останутся.

"Я сидел за своим столом. Я плачу налоги, я патриот. Это не ее стол, мы дали ей этот стол в пользование".
Мужчина заявил, что взял со стола конверт, но не украл его, а «оставил четвертак», потому что он «не вор».


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