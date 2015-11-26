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Iced Earth

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27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

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23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

11 дек 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео

26 окт 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY

25 сен 2018 : 		 MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом

6 апр 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «Это мои песни, что хочу, то и делаю»

5 апр 2018 : 		 Вокалист ICED EARTH о решении SLAYER

20 мар 2018 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к ICED EARTH

17 мар 2018 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

5 дек 2017 : 		 Новое видео ICED EARTH
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Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH



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18 декабря состоится выход обновленной версии дебютного альбома ICED EARTH, ремастеринг и пересведение для которого делал Zeuss (Overkill, Queensrÿche etc.). Новая версия будет доступна на виниле, в диджипаке и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, “Written On The Walls" (Remaster 2020), доступен ниже.

Трек-лист:

"Iced Earth" (Remaster 2020)
"Written On The Walls" (Remaster 2020)
"Colors" (Remaster 2020)
"Curse The Sky" (Remaster 2020)
"Life And Death" (Remaster 2020)
"Solitude" (Remaster 2020)
"Funeral" (Remaster 2020)
"When The Night Falls" (Remaster 2020)

Обновленная версия "Funeral" доступна ниже.

Listen To Remixed Version OF ICED EARTH








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