Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH



18 декабря состоится выход обновленной версии дебютного альбома ICED EARTH, ремастеринг и пересведение для которого делал Zeuss (Overkill, Queensrÿche etc.). Новая версия будет доступна на виниле, в диджипаке и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, “Written On The Walls" (Remaster 2020), доступен ниже.



Трек-лист:



"Iced Earth" (Remaster 2020)

"Written On The Walls" (Remaster 2020)

"Colors" (Remaster 2020)

"Curse The Sky" (Remaster 2020)

"Life And Death" (Remaster 2020)

"Solitude" (Remaster 2020)

"Funeral" (Remaster 2020)

"When The Night Falls" (Remaster 2020)



Обновленная версия "Funeral" доступна ниже.



















