Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 59
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 24
*Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива 22
*Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить е... 20
*HELLOWEEN переиздают альбомы 18
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
*KINGS OF THRASH открыли тур 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 59
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 24
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



1 авг 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до осени

27 мар 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до лета

23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд
Показать далее
| - |

|||| 1 авг 2024

Лидер ICED EARTH посидит до осени



zoom
По сообщению The Republic, федеральный судья согласился перенести слушания по вынесению приговора Jon Schaffer'у на 13 сентября с ранее объявленного 2 августа.

Решение было принято менее чем через месяц после того, как Верховный суд встал на сторону обвиняемого в беспорядках в Капитолии 6 января в постановлении, которое может повлиять на сотни судебных преследований, включая уголовное дело против Jon Schaffer. Прокурор США Мэтью М. Грейвс попросил судью отложить слушания по делу на срок от 30 до 60 дней в свете решения Верховного суда.

«Соединенные Штаты просят отложить слушания на короткий срок, чтобы оценить последствия решения Верховного суда», — заявил Грейвс в своем ходатайстве в начале месяца. «Такая отсрочка не нанесет ущерба ни ответчику, ни суду; напротив, она поможет обеспечить единообразный и последовательный подход для каждого судьи округа и округа. Соединенные Штаты проконсультировались с защитой, и они не возражают против этой просьбы об отсрочке».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 авг 2024
a
artmageddon
Он в тюрьме или под домашним арестом?

просмотров: 155

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом