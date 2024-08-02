1 авг 2024



Лидер ICED EARTH посидит до осени



По сообщению The Republic, федеральный судья согласился перенести слушания по вынесению приговора Jon Schaffer'у на 13 сентября с ранее объявленного 2 августа.



Решение было принято менее чем через месяц после того, как Верховный суд встал на сторону обвиняемого в беспорядках в Капитолии 6 января в постановлении, которое может повлиять на сотни судебных преследований, включая уголовное дело против Jon Schaffer. Прокурор США Мэтью М. Грейвс попросил судью отложить слушания по делу на срок от 30 до 60 дней в свете решения Верховного суда.



«Соединенные Штаты просят отложить слушания на короткий срок, чтобы оценить последствия решения Верховного суда», — заявил Грейвс в своем ходатайстве в начале месяца. «Такая отсрочка не нанесет ущерба ни ответчику, ни суду; напротив, она поможет обеспечить единообразный и последовательный подход для каждого судьи округа и округа. Соединенные Штаты проконсультировались с защитой, и они не возражают против этой просьбы об отсрочке».







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