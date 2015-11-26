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Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке



Правительство США запросило и получило разрешение на передачу закрытых материалов из дела о роли гитариста ICED EARTH Jon Schaffer в деле о беспорядках в Капитолии США в качестве доказательств по трём основным искам против Oath Keepers.



Discovery — это юридический термин, используемый для описания различных процессов, требующих от сторон в судебном процессе обмена информацией, которой обладает каждая из сторон.



В своём заявлении, поданном в суд 13 января в связи с делом Schaffer'a, адвокаты правительства указали:



«Соединенные Штаты Америки со всем уважением ходатайствуют о принятии судом постановления, разрешающего раскрытие материалов, защищенных Федеральным правилом уголовного судопроизводства 6(e). Соединенные Штаты также просят разрешения предоставить в ходе судебного разбирательства по делу "Соединенные Штаты, Томас Колдуэлл и др." закрытые материалы, относящиеся к вышеупомянутому делу, в соответствии с ранее принятым защитным приказом, регулирующим судебное разбирательство. Наконец Соединенные Штаты просят, чтобы любое постановление, удовлетворяющее данное ходатайство, было применимо к соответчикам, которые могут быть присоединены позднее. Соединенные Штаты уполномочены представить суду, что ответчик в лице Schaffer'а не возражает против данного ходатайства или вступления в силу прилагаемого постановления. Поэтому Соединенные Штаты убедительно просят вынести постановление, разрешающее раскрытие вышеуказанных материалов».



День спустя судья окружного суда США Амит Мехта удовлетворил ходатайство о раскрытии материалов из дела Schaffer'а в рамках дела против Стюарта Родса, основателя и лидера правой экстремистской группы Oath Keepers, и нескольких его помощников, обвиняемых в подстрекательстве к заговору за их роль в беспорядках в Капитолии США. В обвинительном заключении, которое было обнародовано ранее, утверждается, что Родс и его сообщники привезли стрелковое оружие в район Вашингтона, округ Колумбия; занимались боевой подготовкой для подготовки к нападению; и разрабатывали планы по созданию сил быстрого реагирования для поддержки мятежников.













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