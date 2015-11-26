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Iced Earth

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25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет
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Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке



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Правительство США запросило и получило разрешение на передачу закрытых материалов из дела о роли гитариста ICED EARTH Jon Schaffer в деле о беспорядках в Капитолии США в качестве доказательств по трём основным искам против Oath Keepers.

Discovery — это юридический термин, используемый для описания различных процессов, требующих от сторон в судебном процессе обмена информацией, которой обладает каждая из сторон.

В своём заявлении, поданном в суд 13 января в связи с делом Schaffer'a, адвокаты правительства указали:

«Соединенные Штаты Америки со всем уважением ходатайствуют о принятии судом постановления, разрешающего раскрытие материалов, защищенных Федеральным правилом уголовного судопроизводства 6(e). Соединенные Штаты также просят разрешения предоставить в ходе судебного разбирательства по делу "Соединенные Штаты, Томас Колдуэлл и др." закрытые материалы, относящиеся к вышеупомянутому делу, в соответствии с ранее принятым защитным приказом, регулирующим судебное разбирательство. Наконец Соединенные Штаты просят, чтобы любое постановление, удовлетворяющее данное ходатайство, было применимо к соответчикам, которые могут быть присоединены позднее. Соединенные Штаты уполномочены представить суду, что ответчик в лице Schaffer'а не возражает против данного ходатайства или вступления в силу прилагаемого постановления. Поэтому Соединенные Штаты убедительно просят вынести постановление, разрешающее раскрытие вышеуказанных материалов».

День спустя судья окружного суда США Амит Мехта удовлетворил ходатайство о раскрытии материалов из дела Schaffer'а в рамках дела против Стюарта Родса, основателя и лидера правой экстремистской группы Oath Keepers, и нескольких его помощников, обвиняемых в подстрекательстве к заговору за их роль в беспорядках в Капитолии США. В обвинительном заключении, которое было обнародовано ранее, утверждается, что Родс и его сообщники привезли стрелковое оружие в район Вашингтона, округ Колумбия; занимались боевой подготовкой для подготовки к нападению; и разрабатывали планы по созданию сил быстрого реагирования для поддержки мятежников.

U.S. Government Granted Permission To Share Material From JON SCHAFFER Case As Discovery To Other OATH KEEPERS Cases








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Fixxxer


25 янв 2022, 15:13		Музыкальной карьере Шаффера пришел полный пиздец в США...


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