Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH ?



Бывший федеральный прокурор Гленн Кишнер в программе "The Last Word With Lawrence O'Donnell" ответил на вопрос, насколько важно сотрудничество со следствием со стороны лидера ICED EARTH Jon'a Schaffer'a:



«На самом деле это очень важно, потому что это не обычное признание вины за незаконное проникновение, как говорили некоторые люди. Это фактически признание вины при сотрудничестве, о котором мы поговорим через минуту, но это признание вины в преступлении, которое включает в себя проникновение в Капитолий с намерением помешать расследованию Конгресса, в частности, подсчёту голосов в коллегии выборщиков. И когда мы понимаем, что подсудимый Jon Schaffer называет себя одним из основателей организации "Oath Keepers", то здесь вступает в игру часть признания вины, связанная с сотрудничеством, потому что я могу сказать вам, что сегодняшнее заседание не было первым шагом в соглашении о сотрудничестве с подсудимым Schaffer'ом. Это происходило в течение определённого времени.



Каждый раз, когда обвиняемый обращается в прокуратуру и хочет рассмотреть возможность признания вины и сотрудничества, мы садимся за стол с этим стремящимся к сотрудничеству обвиняемым и по сути заставляем его рассказать нам всё, что он знает о преступной деятельности. Не только о преступной деятельности, которую они осуществляли, но и обо всех своих товарищах по "Oath Keepers", обо всех своих товарищах по восстанию. А затем мы пытаемся подтвердить всю эту информацию, прежде чем заключить с ними соглашение о признании вины и сотрудничестве».



Отвечая на вопрос, является ли это признание вины первым из многих или это признание вины, которое должно послужить сигналом для других людей, которые были арестованы, обвинены или пытаются заключить сделку, чтобы получить свою сделку сейчас или им не повезёт, Киршнер сказал:



«Я думаю, что это служит обеим целям. Подумайте вот о чём. Этот человек считает себя одним из основателей организации "Oath Keepers". Я не утверждаю, что организация "Oath Keepers" была вовлечена в другую преступную деятельность, но если это так, можете не сомневаться, что обвинители выжмут из подсудимого Schaffer'а каждую каплю криминальной информации, не только о подготовке к 6 января, не только о нападении на Капитолий 6 января, но и обо всём, чем занимались "Oath Keepers". И давайте вспомним, что между "Oath Keepers" и "Proud Boys" существовала определённая координация. Так что я думаю, подсудимый Jon Schaffer также может предоставить информацию об организации "Proud Boys". Итак, это как бы первый выстрел в сторону обвиняемого, и я предвижу, что это положит начало падению домино. Вы увидите другие признания вины. Вы увидите других сотрудничающих сторонников. И главный вопрос — как далеко вверх по преступной пищевой цепочке могут завести правительство такие сотрудничающие обвиняемые».































