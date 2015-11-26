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Лидер ICED EARTH : «Matt не вернулся в группу»



После объявления лидером ICED EARTH Jon'ом Schaffer'ом о проекте с бывшим вокалистом группы, Matt'ом Barlow, поползли слухи, что он вернётся в коллектив:



«Бродит множество теорий о том, что Matt возвращается в группу, но всё это чушь. Stu — вокалист ICED EARTH — и на этом точка. Нет нужды дискутировать или строить теории.



SCHAFFER/BARLOW PROJECT — не сигнал о возвращении Matt'a. У него в группе была долгая и важная история. И никто не говорит, что в один прекрасный момент он не запишет партии гостевого вокала, это было бы здорово. И у меня даже есть кое-какие мысли на этот счёт.



Stu Block— вокалист ICED EARTH и один из самых дорогих для меня людей. Так что никто никого не выгонял. Ничего такого не было».













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