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*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 24
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Iced Earth

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23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

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4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

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29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

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25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

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18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»
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Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут



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Как сообщает The Republic, федеральный судья согласился перенести слушания по вынесению приговора в отношении Jon Schaffer на 5 апреля по медицинским показаниям, поскольку гитарист ICED EARTH должен пройти нераскрытую медицинскую процедуру "с необходимостью восстановления после нее".

Однако судья окружного суда США Амит Мехта отклонил просьбу адвоката Schaffer отложить слушания по приговору, которые первоначально были назначены на 20 февраля, до завершения дела "Джозеф В. Фишер против Соединенных Штатов", которое Верховный суд согласился рассмотреть в декабре. В деле "Джозеф В. Фишер против Соединенных Штатов" речь идет о том, неправомерно ли прокуроры и Министерство юстиции использовали закон 2002 года, изначально направленный на борьбу с финансовыми преступлениями, для преследования обвиняемого по имени Джозеф Фишер, обвиняемого по делу 6 января. Если суд примет сторону Фишера, это также поставит под сомнение использование закона против других обвиняемых 6 января, включая и Schaffer.

«Слушание по вынесению приговора, назначенное на 20 февраля 2024 года, отменяется по состоянию здоровья, указанному в ходатайстве обвиняемого. Суд не будет откладывать вынесение приговора до разрешения дела Соединенные Штаты против Фишера". Существуют и другие процессуальные механизмы, с помощью которых подсудимый может добиваться отсрочки любого срока лишения свободы, если таковой будет назначен... И общественные интересы говорят в пользу того, чтобы не откладывать вынесение приговора до решения по делу Фишера».




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23 фев 2024
xRReth
ООООЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИ!!!

просмотров: 153

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