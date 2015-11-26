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Iced Earth

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16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике
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Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии



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Лидер ICED EARTH Jon Schaffer (предположительно) попал на видео с камер наблюдения в Капитолии и находится среди тех, кто указывал пальцем на офицеров и кричал на них! А за это а-та-та!

ICED EARTH's JON SCHAFFER Seen Charging Officers In Newly Released Video Footage From Capitol Riot








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


16 фев 2021, 21:06		А Хэлфорд про такой эпизод,будь он в его биографии написал бы : "Вот показал я как то палец офицеру и сказал а-та-та."

olly71


16 фев 2021, 21:27		Гавно на вентилятор серии 99 . Всё больше и больше уважаю Джона за жёсткую гражданскую позицию но чувствую сейчас сюда сбегутся любители целовать неграм ноги .

Pekario


16 фев 2021, 21:47		"любители целовать неграм ноги"

Куколды то бишь. Которые прикрываются "современными взглядами, мультикультурой" и т.п.


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