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Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии



Лидер ICED EARTH Jon Schaffer (предположительно) попал на видео с камер наблюдения в Капитолии и находится среди тех, кто указывал пальцем на офицеров и кричал на них! А за это а-та-та!



















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