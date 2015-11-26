18 ноя 2021



Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями



В совместном обновлении статуса, поданного 12 ноября в федеральный суд Вашингтона, адвокат Schaffer'а Эндрю К. Маркантел из юридической фирмы Attorneys For Freedom написал:



«Ответчик по-прежнему находится на свободе под надзором Департамента досудебного производства округа Колумбия. Он по-прежнему соблюдает условия досудебного освобождения. После освобождения он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами.



Несколько обвиняемых по делу, по которому сотрудничает подсудимый, были представлены суду; несколько обвиняемых находятся в процессе рассмотрения дел, а дата судебного разбирательства ещё не назначена. Соответственно, стороны просят представить совместную обновленную информацию о состоянии дела н 8 января 2022 года или около того».







</div>





</div>





+0 -0



( 3 ) просмотров: 994

