Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 75
*Новая песня SLIPKNOT 39
*DISTURBED хотят писать 34
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 26
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 14
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»
Показать далее
| - |

|||| 18 ноя 2021

Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями



*
zoom
*
* *
В совместном обновлении статуса, поданного 12 ноября в федеральный суд Вашингтона, адвокат Schaffer'а Эндрю К. Маркантел из юридической фирмы Attorneys For Freedom написал:

«Ответчик по-прежнему находится на свободе под надзором Департамента досудебного производства округа Колумбия. Он по-прежнему соблюдает условия досудебного освобождения. После освобождения он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами.

Несколько обвиняемых по делу, по которому сотрудничает подсудимый, были представлены суду; несколько обвиняемых находятся в процессе рассмотрения дел, а дата судебного разбирательства ещё не назначена. Соответственно, стороны просят представить совместную обновленную информацию о состоянии дела н 8 января 2022 года или около того».

ICED EARTH








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

xRReth


18 ноя 2021, 19:46		"Блок крыса!!11 Блок всех предаст!!!11"

artmageddon


18 ноя 2021, 21:30		а чего ему защищать тех, кто от него отвернулся. та же организация руки умыла, типа мы ни при чем. Правильно делает. Нам нужны новые альбомы поскорее, а не через сколько ему там грозит

Darkside.ru Member

Starbreaker


18 ноя 2021, 21:32		"Неподкупная моя, вовремя предать — это не предать, это предвидеть!"


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 994

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом