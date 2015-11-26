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Гитарист ICED EARTH : "Какой ICED EARTH ? У меня WITHERFALL"



Гитарист ICED EARTH Jake Dreyer, ранее числившийся к группе, заявил, что был нанят только на срок с 2016 по 2018 годы и сейчас целиком и полностью сосредоточен на WITHERFALL.







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