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Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?



CNN сообщает, что по крайней мере один из обвиняемых в беспорядках в Капитолии выступил против Proud Boys, согласившись предоставить информацию, которая могла бы позволить Министерству юстиции предъявить более серьёзное обвинение руководству группы, по словам адвоката, участвующего в деле.



Это событие является первым признаком того, что лица, обвиняемые в мятеже, сотрудничали с про-Трамповской экстремистской группировкой. Федеральные прокуроры чётко дали понять, что они сосредоточены на возбуждении дел о заговоре против руководства "Proud Boys" и военизированных группировок, таких как "Oath Keepers".



В судебных протоколах в течение нескольких недель звучали заявления о сотрудничестве и сделках, а прокуроры выяснили, что в начале этой недели вёлся разговор о сотрудничестве мятежника в шапочке "Oath Keepers".



Тем не менее, дела всё ещё находятся на ранней стадии. Никто из подсудимых ещё не признал свою вину, и прокуроры периодически изо всех сил пытаются убедить судей воспринимать высокопоставленных подсудимых как заговорщиков, заранее организовавших массовые беспорядки в отношении Конгресса 6 января.



То, что произойдёт дальше, скорее всего, будет следовать той же модели, что и в расследованиях по делам об организованной преступности или о наркотиках, когда прокуроры оказывают давление на осведомлённых подсудимых, с тем, чтобы они стали свидетелями. Некоторые из них могут согласиться на сотрудничество, и многие из обвиняемых, скорее всего, признают свою вину, чтобы избежать суда или более серьёзных обвинений.



До сих пор около двух десятков человек, связанных с Proud Boys, были обвинены в федеральных преступлениях, связанных с беспорядками.



По мнению нескольких адвокатов защиты, участвующих в этих делах, всегда существовала вероятность того, что обвинители будут сотрудничать с "Proud Boys", "Oath Keepers" и другими экстремистскими группировками, участвовавшими в беспорядках.



«Всякий раз, когда арестовывают большую группу людей и сажают в тюрьму, прокуроры, как правило, наблюдают за этой группой и оказывают давление на подсудимых, чтобы те начали сдавать друг на друга, — рассказал Мартин Танклефф, адвокат по уголовным делам, который провёл годы в тюрьме за неправомерное осуждение. — Они начнут говорить. Они начнут делиться информацией».



Танклефф представляет интересы небольшой группы подсудимых по делу о беспорядках в Капитолии, включая предполагаемого «гордого воина» Доминика Пеццола; Райана Самсела, который, по словам его адвокатов, был избит охранником в тюрьме Вашингтона в марте; и Ричарда Барнетта, самодовольного жителя Арканзаса, обвиняемого в том, что он положил ноги на стол в кабинете спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Танклефф и его партнёр по юриспруденции Стивен Меткалф отказались комментировать статус дел своих клиентов в расследовании беспорядков в Капитолии.



Несколько недель назад другой адвокат Пеццола сообщил в судебных документах, что он считает, что так называемый «сотрудничающий свидетель» делится информацией о Proud Boys. Прокуроры обнаружили, что свидетель слышал, как члены группы Proud Boys говорили о желании убить членов Конгресса, а затем вице-президента Майка Пенса, и вернуться в Вашингтон на День инаугурации, и что у членов группы был доступ к оружию. Свидетель не был обвинён в преступлении и не связан с "Proud Boys", как пояснили позже в Министерстве юстиции.



В других случаях, согласно судебным записям, ключевые фигуранты экстремистских групп 6 января не были привлечены к ответственности по причинам, которые до сих пор неясны. А некоторые подсудимые, которым не предъявлены обвинения в заговорах предполагаемых экстремистских групп, могли бы иметь ценную информацию для следствия.



По крайней мере, один из обвиняемых, Jon Schaffer, гитарист из хэви-металлической группы ICED EARTH, рассматривает возможность сотрудничества, говорится в материалах дела. Как утверждается, Schaffer обвиняется в нападении на полицейских во время восстания в Капитолии и находится в тюрьме в ожидании суда. В суде он дистанцировался от "Oath Keepers".



Тем не менее, согласно материалам дела, начиная с марта, Schaffer проводил «ознакомительные беседы», которыми обвинители намеревались поделиться в суде конфиденциально, и по ошибке предали гласности эту информацию.



«На основе этих "допросов" стороны в настоящее время ведут переговоры о добровольном признании вины, в том числе обсуждают возможность заключения соглашения о признании вины, направленного на решение вопроса без предъявления обвинения», — говорится в поданной жалобе.







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