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Лидер ICED EARTH рассуждает о политике



В начале сентября в прямом эфире Facebook Live основатель, автор песен, гитарист и продюсер ICED EARTH Jon Schaffer ответил на вопрос о политике:



«Меня уже достала эта демагогия. Я не политик. Я неполиткорректен. Я никогда не буду говорить то, во что я не верю, потому что кто-то отвалил мне бабла. Меня не интересует этот мусор. Вот правда.



Я трачу много времени и энергии, пытаясь убедить людей, чтобы они сами разобрались во всём. Я не пытаюсь кого-то в чём-то убедить. Я просто говорю: разберитесь сами. Не судите на основе манипуляций со стороны мажорных СМИ. Эти люди всё время врут. Они беспомощные предатели. То же самое и с Конгрессом. Они обманывают всех нас. Мне всё равно, Парламент — это или какая-то другая система, любая система — это шутка. Они преступники, которые подчиняются криминальным банкирам, — такова реальность.



Я предпочёл бы быть парнем, который вдохновляет людей не мириться с этим. Это большое дело. Речь идёт о будущем человечества. Это не шутки. Мы должны учиться разбираться во всём.



Люди думают, что у них нет никакой власти, но на самом деле у них в руках огромная власть. Система хочет заставить вас чувствовать, что у вас нет власти, и она усиливают своё правление с помощью страха, запугивания и психологической войны. Всё это фигня.



Думаю, отчасти это связано с денежной системой и тем, как они просто печатают деньги из воздуха, и это ничем не подкреплено. Они создают у людей эту иллюзию благоденствия, которая, как правило, делает людей мягкими. Но в конце концов получается, что всё в долг, и это всего лишь очередная форма рабства. И если вы живёте в такой системе, это способ успокаивать людей, потому что так они думают, что всё в порядке. Это нехорошо. Это уже давно ненормально.



Я не левый и не правый. Я американец — это моя страна, я здесь живу. Я не доверяю своему правительству. Мне плевать, стоит ли рядом с именем человека буква "R" или "D" (республиканец или демократ — прим. ред). Я пытаюсь мыслить шире. Я много читал и много учился. Я человек своих убеждений и не говорю того, во что не верю. И я несколько раз менял свою позицию на протяжении многих лет, потому что я узнавал больше, а не потому, что я пытался быть политкорректным или пытался обесценить чьё-то мнение.



Мне всё равно, нравится ли людям моё мнение. Это то, что я чувствую, и я честно говорю об этом, основываясь на изучении ситуации. Я чувствую, что сейчас я могу оказать большее влияние с помощью музыки, чем когда-либо ранее. Сейчас всё в руках людей. Нельзя возлагать надежду на одного президента или одного человека, на мэра, на губернатора или на кого-то ещё. Нужно принимать участие и активно оказывать давление на этих людей, давать им знать, что вам не всё равно. Если это не так, они всё "распилят" и украдут. И твою свободу тоже. Не только твои деньги. Они сопрут твою грёбаную свободу. Потому что они — просто сборище больных и помешанных на контроле типов».













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