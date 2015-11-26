Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 62
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 51
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 42
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 24
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

11 дек 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео

26 окт 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY

25 сен 2018 : 		 MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом

6 апр 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «Это мои песни, что хочу, то и делаю»

5 апр 2018 : 		 Вокалист ICED EARTH о решении SLAYER

20 мар 2018 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к ICED EARTH

17 мар 2018 : 		 Видео с выступления ICED EARTH

5 дек 2017 : 		 Новое видео ICED EARTH

4 июл 2017 : 		 Успехи в чартах ICED EARTH

13 июн 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

19 май 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

29 апр 2017 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

11 апр 2017 : 		 Варианты изданий нового альбома ICED EARTH

7 апр 2017 : 		 Обложка нового альбома ICED EARTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH



*
zoom
*
* *
Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился с бывшим вокалистом ICED EARTH Matt'ом Barlow дабы отметить самое удивительное время в году и выпустит рождественский ЕР под маркой SCHAFFER/BARLOW PROJECT, получивший название "Winter Nights", в который войдут пять классических рождественских тем, а также новые версии "Watching Over Me" и "I Died For You". Выход ЕР намечен на 15 ноября в цифровом варианте:

01. We Three Kings

02. Silent Night

03. Do You Hear What I Hear?

04. Little Drummer Boy

05. I Died For You (Winter 2020)

06. Watching Over Me (Winter 2020)

07. Silent Night (Traditional)

ICED EARTH's JON SCHAFFER To Reunite With MATT BARLOW For Collection Of Christmas Classics








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


20 авг 2020, 02:11		Нахуя? Впрочем, похуй.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 73

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом