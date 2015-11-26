MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился с бывшим вокалистом ICED EARTH Matt'ом Barlow дабы отметить самое удивительное время в году и выпустит рождественский ЕР под маркой SCHAFFER/BARLOW PROJECT, получивший название "Winter Nights", в который войдут пять классических рождественских тем, а также новые версии "Watching Over Me" и "I Died For You". Выход ЕР намечен на 15 ноября в цифровом варианте:
ElectricRetard
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