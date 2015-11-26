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Iced Earth

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28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР
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VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH



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VEIL OF THE SERPENT опубликовали собственное прочтение композиции ICED EARTH "Dark Saga".

VEIL OF THE SERPENT Releases Visualizer Video For Cover Of ICED EARTH's "Dark Saga"



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