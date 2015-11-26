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Музыканты ICED EARTH : «Мы не поддерживаем беспорядки»



Музыканты ICED EARTH Stu Block, Luke Appleton, Brent Smedley и Jake Dreyer в связи с последними событиями опубликовали следующее заявление:



«Мы хотим поблагодарить тех из вас, кто прислал слова поддержки в последние дни. Некоторых из вас беспокоит наше молчание, это понятно. Нам понадобилось некоторое время, чтобы правильно обработать информацию и выяснить некоторые факты, прежде чем мы могли бы сделать заявление.



М хотим отметить главное — мы абсолютно НЕ потворствуем и не поддерживаем беспорядкам или актам насилия, в которые были вовлечены мятежники 6 января в здании Капитолия США. Мы надеемся, что все, кто в тот день участвовал в беспорядках, будут привлечены к ответственности и понесут наказания за свои действия.



С глубоким душевным трепетом мы отправляем нашу любовь и сострадание всем, кто пострадал от событий 6 января. Мы глубоко скорбим и душой с теми семьями, чьи члены погибли в тот день. На самом деле нет правильных слов чтобы утешить. Просто знайте, что мы с вами в вашем шоке, горе и боли. Огромная любовь ко всем вам.



Stu, Luke, Jake, Brent».



















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