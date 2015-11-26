Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»
Музыканты ICED EARTH Stu Block, Luke Appleton, Brent Smedley и Jake Dreyer в связи с последними событиями опубликовали следующее заявление:
«Мы хотим поблагодарить тех из вас, кто прислал слова поддержки в последние дни. Некоторых из вас беспокоит наше молчание, это понятно. Нам понадобилось некоторое время, чтобы правильно обработать информацию и выяснить некоторые факты, прежде чем мы могли бы сделать заявление.
М хотим отметить главное — мы абсолютно НЕ потворствуем и не поддерживаем беспорядкам или актам насилия, в которые были вовлечены мятежники 6 января в здании Капитолия США. Мы надеемся, что все, кто в тот день участвовал в беспорядках, будут привлечены к ответственности и понесут наказания за свои действия.
С глубоким душевным трепетом мы отправляем нашу любовь и сострадание всем, кто пострадал от событий 6 января. Мы глубоко скорбим и душой с теми семьями, чьи члены погибли в тот день. На самом деле нет правильных слов чтобы утешить. Просто знайте, что мы с вами в вашем шоке, горе и боли. Огромная любовь ко всем вам.
Санчез
Oleg8096
А Джон всё совершенно верно говорит. Демпартия США - подонки и преступники. Всякие жулики и воры отдыхают по сравнению с такими ублюдками, как Сонный Джон и истеричка Нэнси.
Надеюсь шутовским штурмом Капитолия дело не ограничится, и американцы поймут, что Калифорнию пора возвращать Мексике, а демократов отправлять в бессрочную экспедицию на Марс. Ну или на худой конец выводить Техас из состава США вместе с окрестными правыми штатами.
Джон настоящий патриот.
Orthodox
Oleg8096
FaycT
Будто республиканцы чем-то лучше.
В прошлой реплике Шаффера, которую цитировали на Дарксайде этот момент, кстати был, насчёт неразличимости "Р" и "Д". Хотя вот здесь, в ролике, вряд ли адекватная оценка Трампа. Трамп - не часть истеблишмента? Трамп не начинает войны? "Победитель ИГИЛ" их, видимо, только продолжает, это, конечно, гигантский прогресс для президента США.
"Insurgents" мерзко, конечно, звучит. Возможно, это от миндальничанья наших СМИ, которые даже после нападений на госучреждения всех продолжает называть "протестующими", где бы дело ни происходило. С другой стороны, с тем же правом можно отнести это на счёт прискорбной уязвимости "открытого демократического общества" к банальнейшим проопагандистским шаблонам.
Oleg8096
Лучше.
"Трамп - не часть истеблишмента?"
Деление на группы - левацкий подход. Неважно часть или не часть. Важно, что он делает. А он, в отличие от безумных демократов, сделал для США и для мира больше, чем любой другой президент в этом веке. Одно только налаживание дипломатических отношений Израиля с Саудовской Аравией Нобелевской премии мира заслуживает.
"Трамп не начинает войны?"
Не начал ни одной войны за своё президентство.
""Победитель ИГИЛ" их, видимо, только продолжает"
ИГИЛ и Сирия это больше пиар, чем реальная война. И насколько я знаю большую часть американских войск Трамп из Сирии вывел. По крайней мере об активных военных действиях с участием американцев на этой территории я давно не слышал.
""Insurgents" мерзко, конечно, звучит."
Лучше, чем мирный протестующий из BLM.
Starbreaker
Ваше право, конечно, но вы всё-таки имейте в виду, что это ничем принципиально не отличается от попыток проанализировать речи многочисленных палатных Наполеонов)
ElectricRetard
Ты им еще расскажи что он свои комиксы и альбомы про пришельцев в Египте придумал не на ровном месте)
Starbreaker
Тут я не помню точно - верит ли он на самом деле в сетиан-иллюминатов или нет. Тебе виднее, ты ж фанат)
Если верит - тогда картина ещё краше, конечно.
FaycT
Чем?
>>Деление на группы - левацкий подход
Смотря на какие. Старый добрый классовый анализ внезапно устарел?
>>Важно, что он делает.
Примерно то же самое, что и любой другой "национально ориентированный" денежный мешок на его месте. Создаёт экономические преференции и экономит на здоровье и благополучии рабочих.
>>Одно только налаживание дипломатических отношений Израиля с Саудовской Аравией Нобелевской премии мира заслуживает.
Примирил агрессивное националистическое государство с финансирующей террористов теократией? Брависсимо.
>>По крайней мере об активных военных действиях с участием американцев на этой территории я давно не слышал.
Ой, а кто это наносил ракетный удар по правительственным военным объектам в Сирии пару лет назад? А Ракку кто утюжил?
>>Лучше, чем мирный протестующий из BLM.
Я к тому, что, в принципе, их стоит называть одинаково.
Хотя теоретически, возможно, некоторые крайне малочисленные и немэйнстримные составляющие летних протестов вызывают несколько больше сочувствия.
В любом случае, с полицейским государством им предстоит теперь провзаимодействовать с одним и тем же.
СтаканМарьиванны
Starbreaker
Давайте, давайте, все диссиденты отписывайтесь. Мне на будущее пригодится))
FaycT
А вы чьих будете? На связи с майором или прямо ящерикам базы сливаете?
ElectricRetard
Давно это было, так что сам уже плохо помню во что конкретно он там верит.
>Ковидоспектакль все обнажил, только бараны еще чего-то блеют в своих масках про пандемию.
Ковидобараны в ковидомасках. Про баранопандемию.
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