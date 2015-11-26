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*Умер Алекси Лайхо 86
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 81
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Iced Earth

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10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY
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Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»



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Музыканты ICED EARTH Stu Block, Luke Appleton, Brent Smedley и Jake Dreyer в связи с последними событиями опубликовали следующее заявление:

«Мы хотим поблагодарить тех из вас, кто прислал слова поддержки в последние дни. Некоторых из вас беспокоит наше молчание, это понятно. Нам понадобилось некоторое время, чтобы правильно обработать информацию и выяснить некоторые факты, прежде чем мы могли бы сделать заявление.

М хотим отметить главное — мы абсолютно НЕ потворствуем и не поддерживаем беспорядкам или актам насилия, в которые были вовлечены мятежники 6 января в здании Капитолия США. Мы надеемся, что все, кто в тот день участвовал в беспорядках, будут привлечены к ответственности и понесут наказания за свои действия.

С глубоким душевным трепетом мы отправляем нашу любовь и сострадание всем, кто пострадал от событий 6 января. Мы глубоко скорбим и душой с теми семьями, чьи члены погибли в тот день. На самом деле нет правильных слов чтобы утешить. Просто знайте, что мы с вами в вашем шоке, горе и боли. Огромная любовь ко всем вам.

Stu, Luke, Jake, Brent».

JON SCHAFFER's ICED EARTH Bandmates: 'We Absolutely Do Not Condone Nor Do We Support Riots Or Acts Of Violence'








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КомментарииСкрыть/показать 14 )

Санчез


10 янв 2021, 17:20		зассали

Oleg8096


10 янв 2021, 17:35		Ну хотя бы в явном виде лично Джона не осудили, а ограничились только общими фразами о том, что не поддерживают беспорядки. И Ashley Babbitt поддержали. С учётом откровенной цензуры и воплощения 1984 в реальной жизни, наверное, правильно сделали, а то новый ЦК КПСС в лице педерастов из Twitter и Facebook их заблочил бы вообще.
А Джон всё совершенно верно говорит. Демпартия США - подонки и преступники. Всякие жулики и воры отдыхают по сравнению с такими ублюдками, как Сонный Джон и истеричка Нэнси.
Надеюсь шутовским штурмом Капитолия дело не ограничится, и американцы поймут, что Калифорнию пора возвращать Мексике, а демократов отправлять в бессрочную экспедицию на Марс. Ну или на худой конец выводить Техас из состава США вместе с окрестными правыми штатами.
Джон настоящий патриот.

Orthodox


10 янв 2021, 17:52		Oleg8096, ты чего-то попутал) Мексике нужно возвращать Техас. Калифорнию - России ;)

Oleg8096


10 янв 2021, 17:59		Калифорнию России, и демократов с Цукербергом - на нары в Хабаровск. Тоже пойдёт. А вот Техас не надо трогать.

FaycT


10 янв 2021, 18:10		>>Демпартия США - подонки и преступники

Будто республиканцы чем-то лучше.

В прошлой реплике Шаффера, которую цитировали на Дарксайде этот момент, кстати был, насчёт неразличимости "Р" и "Д". Хотя вот здесь, в ролике, вряд ли адекватная оценка Трампа. Трамп - не часть истеблишмента? Трамп не начинает войны? "Победитель ИГИЛ" их, видимо, только продолжает, это, конечно, гигантский прогресс для президента США.

"Insurgents" мерзко, конечно, звучит. Возможно, это от миндальничанья наших СМИ, которые даже после нападений на госучреждения всех продолжает называть "протестующими", где бы дело ни происходило. С другой стороны, с тем же правом можно отнести это на счёт прискорбной уязвимости "открытого демократического общества" к банальнейшим проопагандистским шаблонам.

Oleg8096


10 янв 2021, 18:32		"Будто республиканцы чем-то лучше."
Лучше.
"Трамп - не часть истеблишмента?"
Деление на группы - левацкий подход. Неважно часть или не часть. Важно, что он делает. А он, в отличие от безумных демократов, сделал для США и для мира больше, чем любой другой президент в этом веке. Одно только налаживание дипломатических отношений Израиля с Саудовской Аравией Нобелевской премии мира заслуживает.
"Трамп не начинает войны?"
Не начал ни одной войны за своё президентство.
""Победитель ИГИЛ" их, видимо, только продолжает"
ИГИЛ и Сирия это больше пиар, чем реальная война. И насколько я знаю большую часть американских войск Трамп из Сирии вывел. По крайней мере об активных военных действиях с участием американцев на этой территории я давно не слышал.
""Insurgents" мерзко, конечно, звучит."
Лучше, чем мирный протестующий из BLM.

Darkside.ru Member

Starbreaker


10 янв 2021, 18:33		Я просто хочу напомнить, что некоторые тут пытаются разбирать и как-то трактовать слова Шаффера, который уже много лет абсолютно уверен в том, что миром за тайной ширмой правит новый мировой порядок, который ответственнен вообще за всё плохое, что происходит вокруг.

Ваше право, конечно, но вы всё-таки имейте в виду, что это ничем принципиально не отличается от попыток проанализировать речи многочисленных палатных Наполеонов)

ElectricRetard


10 янв 2021, 18:36		Starbreaker, тсс блять, ты чо карты то раскрываешь)
Ты им еще расскажи что он свои комиксы и альбомы про пришельцев в Египте придумал не на ровном месте)

Darkside.ru Member

Starbreaker


10 янв 2021, 18:38		ElectricRetard
Тут я не помню точно - верит ли он на самом деле в сетиан-иллюминатов или нет. Тебе виднее, ты ж фанат)
Если верит - тогда картина ещё краше, конечно.

FaycT


10 янв 2021, 18:39		>>Лучше.

Чем?

>>Деление на группы - левацкий подход

Смотря на какие. Старый добрый классовый анализ внезапно устарел?

>>Важно, что он делает.

Примерно то же самое, что и любой другой "национально ориентированный" денежный мешок на его месте. Создаёт экономические преференции и экономит на здоровье и благополучии рабочих.

>>Одно только налаживание дипломатических отношений Израиля с Саудовской Аравией Нобелевской премии мира заслуживает.

Примирил агрессивное националистическое государство с финансирующей террористов теократией? Брависсимо.

>>По крайней мере об активных военных действиях с участием американцев на этой территории я давно не слышал.

Ой, а кто это наносил ракетный удар по правительственным военным объектам в Сирии пару лет назад? А Ракку кто утюжил?

>>Лучше, чем мирный протестующий из BLM.

Я к тому, что, в принципе, их стоит называть одинаково.
Хотя теоретически, возможно, некоторые крайне малочисленные и немэйнстримные составляющие летних протестов вызывают несколько больше сочувствия.

В любом случае, с полицейским государством им предстоит теперь провзаимодействовать с одним и тем же.

СтаканМарьиванны


10 янв 2021, 18:44		Никогда не слушал Замерзшую Землю. с Джоном согласен. Нахуй этих глобалистов, которые пытаются по всему миру протолкнуть свою фашисткую диктатуру через тотальный цифровой контроль! We must for our Rights. Все президенты – марионетки в руках этого глобалисткого лобби. Ковидоспектакль все обнажил, только бараны еще чего-то блеют в своих масках про пандемию.

Darkside.ru Member

Starbreaker


10 янв 2021, 18:46		Круто, прямо перепись соседей по палатам пошла!
Давайте, давайте, все диссиденты отписывайтесь. Мне на будущее пригодится))

FaycT


10 янв 2021, 18:50		>>Мне на будущее пригодится))

А вы чьих будете? На связи с майором или прямо ящерикам базы сливаете?

ElectricRetard


10 янв 2021, 18:50		>Тебе виднее, ты ж фанат)
Давно это было, так что сам уже плохо помню во что конкретно он там верит.

>Ковидоспектакль все обнажил, только бараны еще чего-то блеют в своих масках про пандемию.
Ковидобараны в ковидомасках. Про баранопандемию.


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