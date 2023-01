сегодня



Лидер ICED EARTH продолжает с...



В отчёте о состоянии дел, поданном 24 января в федеральный суд Вашингтона, адвокат Jon'a Schaffer'a Эндрю К. Маркантел из юридической фирмы Attorneys For Freedom написал, что он по-прежнему находится на свободе под надзором Департамента досудебной службы округа Колумбия. Он продолжает соблюдать условия досудебного освобождения.



«Соглашение обвиняемого о сотрудничестве стало первым признанием вины из нескольких сотен дел о Капитолийском бунте и подразумевает сотрудничество в крупнейшем заговоре, возникшем в связи с этим инцидентом, по которому предъявлено обвинение. Он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами после своего освобождения».



Далее адвокат заявил, что он обсудил совместный отчёт о статусе с адвокатом правительства, который с ним согласен, а также попросил предоставить ему возможность подать совместный отчёт о статусе 27 марта 2023 года или около того.









