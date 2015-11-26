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Iced Earth

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Вокалист ICED EARTH оправдывается



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Вокалист ICED EARTH Stu Block прояснил, что имел ввиду в сообщении от шестого января, когда написал:

«О, это происходит! Творится история. Посылаю лучи любви моим друзьям в США и во всем мире!».

Один из подписчиков спросил: "то есть вы поддерживаете то, что происходит", на что получил ответ: "И откуда у тебя такое впечатление в моем высказывании?"

Спустя какое-то время, среди фотографий протестующих оказался и лидер группы ICED EARTH Jon Schaffer, некоторый опубликовали скриншот того сообщения Stu и обвинили его в тайной поддержке бунтовщиков, насилия и хаоса.

В итоге Block был вынужден опубликовать следующее сообщение:

«Сначала я хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку, которую вы оказали. К сожалению, в последние дни мне стало известно о скриншоте, который сделал кто-то из подписчиков. Там были очень одержимые ненавистью люди, которые разместили скриншот с сообщением, которое мне пришлось удалить из моей социальной сети.

Я хочу принести свои извинения за то, что 6 января я написал два сообщения в Фейсбуке. Я человек и делаю ошибки. Моя формулировка была абсолютно неправильно понята и не продумана должным образом с моей стороны, и я знаю, что люди и СМИ могут интерпретировать вещи по-разному.

В тот момент я видел, как происходила историческая вещь, которая, возможно, привела бы к повсеместному расколу между людьми, поэтому я послал лучи любви всем людям. Я быстро убрал этот пост после того как понял, что сообщение, которое я вынес с добрыми намерениями чтобы поощрить обсуждение того, что происходило в тот момент, некоторыми было крайне неправильно истолковано. Всё это происходило до того, как я узнал об ужасной черте, которую пересекли в тот день протестующие. Я также небрежно прочитал комментарий, который кто-то написал на моей официальной странице в Facebook и ответил неверно и за это мне очень жаль. Я был в пылу событий. В сообщении меня спросили: "Вы осуждаете то, что случилось сегодня, Stu?". Я ответил: "И откуда у тебя такое впечатление в моем высказывании?". Это вызвало целый поток сообщений, среди которых было несколько очень ненавистных по своей природе, которые весьма и весьма завели меня, когда я прочитал слово "потворствую", чего на самом деле НЕ БЫЛО!!!

Я вижу, что этим неточно истолкованным скриншотом поделились на различных страницах социальных сетей и я хочу вновь ПОВТОРИТЬ:

Я абсолютно НЕ потворствую и не поддерживаю НИКАКИЕ акты насилия или что-либо еще к чему причастен ЛЮБЫЙ протестующий или бунтовщик 6 января в здании Капитолия США.

Если вы следите за мной, то знаете, что я, как правило, человек Мира, кошечек и музыки. Я верю в мирный протест и выражение вашего недовольства, я верю в то, чтобы ставить под сомнение авторитет когда это уместно, но я также верю что это должно быть сделано мирным, уважительным и интеллектуальным способом и в рамках закона.

Еще раз приношу свои извинения за любую путаницу. Вот и все. Я делал и буду делать перерывы в общении в социальных сетях и это единственный раз, когда я обращусь к этому неверно истолкованному скриншоту.

Всем любви и силы!»

ICED EARTH's STU BLOCK: 'I Absolutely Do Not Support' Anything That Any Protester Was Involved In During Capitol Hill Riot







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КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


12 янв 2021, 21:21		Ёп !!! Какие они там все жалкие . Стю вообще ничего не сказал и тем более не сделал противозаконного а уже второй день оправдывается перед какими то ноунеймами . Да он вообще из другой страны за 1000 км от тех мест живёт . И оправдывается и извиняется ЗА ЧТО ? Тьфу противно . Где там мужичок лысенький Филя Ансельмо очень интересно что хоть он говорит по последним событиям ? Этот точно на колено перед неграми вставать не будет .

Rutger


12 янв 2021, 22:01		Политота в Штатах стремительно опускается до эрэфянского уровня. Скоро ФБК и навальняшку себе заведут.

Exceptional


12 янв 2021, 22:02		Всегда удивлялся: нахуй публичные люди вообще делают подобные высказывания? Мир, наверное, с нетерпением ждет когда очередной певец или актер поделится своей точкой зрения.
Уверен, Блок не мудак. А остальное не важно.

KillTimer


12 янв 2021, 22:11		Пацанчик лажанулся, что уж тут

Злобный Дырокол


12 янв 2021, 22:14		Что ж ты, фрайер сдал назад ?

ElectricRetard


12 янв 2021, 22:26		Что за попытка пересадить Стю с пик на хуи?

Petrovich Sexyy


12 янв 2021, 22:47		Сначала подумал, что Джон сдал назад. Но от него еще небось что-нибудь про матрицу услышим.

"Скоро ФБК и навальняшку себе заведут."

Лишь бы не плешивяшку. Хотя базис политико-правовой культуры штатов по идее должен такое дно исключать.


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