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*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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Iced Earth

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Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку



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Правительство США потребовало приговорить лидера ICED EARTH Jon Schaffer к трем годам испытательного срока под надзором, а также обязать его выплатить 2000 долларов в качестве реституции и обязательную специальную оценку в размере 200 долларов в связи с его участием в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года.

Согласно меморандуму правительства о вынесении приговора от 14 октября, «такой приговор будет достаточным, чтобы отразить серьезность данного преступления, а также учесть три месяца, в течение которых обвиняемый находился под стражей после ареста, раннее признание обвиняемым своей ответственности и существенную помощь, которую он оказал правоохранительным органам в соответствии с соглашением о сотрудничестве».

Далее в меморандуме описывается степень участия подсудимого в событиях 6 января 2021 года.

«Обвиняемый был одним из первых шести человек, проникших в Капитолий через двери на северо-западной стороне здания рядом с офисом парламентария Сената. На Schaffer'e был неброский тактический жилет и шапка с надписью „Oath Keepers Lifetime Member“, а в руках он нес баллончик с медвежьим спреем. Угрожающее поведение Schaffer'a и других людей, находившихся в первых рядах, заставило офицеров отступить и позволило толпе начать вливаться в Капитолий через этот вход.

Участие обвиняемого в нападении на Капитолий не было случайным; оно стало кульминацией недель, если не месяцев, когда Элмер Стюарт Родс III, лидер “Oath Keepers", все более яростно призывал противостоять законной передаче власти от Дональда Трампа к Джозефу Байдену. Schaffer был посвящен в некоторые из этих обращений, будучи членом «Oath Keepers», и вместе с ними участвовал в марше против результатов выборов в ноябре 2020 года в Вашингтоне. В то же время Schaffer не участвовал в планировании и координации нападения на Капитолий (он не был участником ни одного из зашифрованных чатов группы для операции 6 января), и он не входил в Капитолий вместе с ними 6 января. По этой причине Schaffer'у не было предъявлено обвинение в участии в заговоре с другими «Oath Keepers». Кроме того, Schaffer находился в Капитолии менее десяти минут и не причинил прямого вреда или попытки причинить вред кому-либо из сотрудников или имуществу во время этого правонарушения. Schaffer также сотрудничал с правоохранительными органами с тех пор, как сдался через одиннадцать дней после нападения, несколько раз предлагал свои услуги правоохранительным органам и предоставлял полную, достоверную и актуальную информацию.

16 апреля 2021 года обвиняемый полностью принял на себя ответственность и признал себя виновным, в соответствии с соглашением о сотрудничестве, по одному пункту обвинения в воспрепятствовании официальному разбирательству и по одному пункту обвинения в проникновении и нахождении в здании или на территории с ограниченным доступом со смертельным или опасным оружием. Обвиняемый стал первым человеком, признавшим себя виновным в участии в нападении 6 января, и он согласился, чтобы детали его соглашения о сотрудничестве были обнародованы».




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