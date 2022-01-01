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*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*CORONER начнут запись зимой 18
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Iced Earth

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Лидер ICED EARTH продолжает с...



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В отчёте о состоянии дел, поданном в прошлую пятницу (28 октября) в федеральный суд Вашингтона, адвокат Jon'a Schaffer'a Эндрю К. Маркантел из юридической фирмы Attorneys For Freedom написал, что он «по-прежнему находится на свободе под надзором Департамента досудебной службы округа Колумбия. Он продолжает соблюдать условия досудебного освобождения.

«Соглашение обвиняемого о сотрудничестве стало первым признанием вины из нескольких сотен дел о Капитолийском бунте и подразумевает сотрудничество в крупнейшем заговоре, возникшем в связи с этим инцидентом, по которому предъявлено обвинение. Он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами после своего освобождения. Несколько обвиняемых по делу, с которыми сотрудничает подзащитный, были представлены суду; несколько из них находятся в процессе рассмотрения дел, а дата судебного разбирательства ещё не назначена».

Адвокат также попросил предоставить ему возможность «представить совместный отчёт о состоянии дел 26 января [2023 года] или около этого».




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