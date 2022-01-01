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Лидер ICED EARTH продолжает с...



В отчёте о состоянии дел, поданном в прошлую пятницу (28 октября) в федеральный суд Вашингтона, адвокат Jon'a Schaffer'a Эндрю К. Маркантел из юридической фирмы Attorneys For Freedom написал, что он «по-прежнему находится на свободе под надзором Департамента досудебной службы округа Колумбия. Он продолжает соблюдать условия досудебного освобождения.



«Соглашение обвиняемого о сотрудничестве стало первым признанием вины из нескольких сотен дел о Капитолийском бунте и подразумевает сотрудничество в крупнейшем заговоре, возникшем в связи с этим инцидентом, по которому предъявлено обвинение. Он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами после своего освобождения. Несколько обвиняемых по делу, с которыми сотрудничает подзащитный, были представлены суду; несколько из них находятся в процессе рассмотрения дел, а дата судебного разбирательства ещё не назначена».



Адвокат также попросил предоставить ему возможность «представить совместный отчёт о состоянии дел 26 января [2023 года] или около этого».







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