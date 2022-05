сегодня



Лидер ICED EARTH с баллончиком



В сети появилось новая запись попытки проникновения «бунтовщиков» в Капитолий 6 января 2021 года, на котором можно увидеть и Jon'a Schaffer'a с баллончиком спрея против медведей. Признавший 13 месяцев назад себя виновным в участии в беспорядках в Капитолии, Jon продолжает сотрудничать с властями, находясь на свободе до вынесения приговора.

At times, the mob overwhelmed...... itself



Video exhibit in US Capitol riot case.. released this week by US Justice Dept pic.twitter.com/DvYYl315uq — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) May 2, 2022





+0 -0



просмотров: 123