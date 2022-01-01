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TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавней беседы ответил на вопрос, рассматривал ли он для себя возможность возвращения в ICED EARTH, откуда был выставлен за дверь в декабре 2007:



«Нет и нет. И. несмотря на его проблемы... У нас не получилось хорошо расстаться. Люди, похоже, не осознают, что я был в ICED EARTH уже довольно давно. И закончилось все далеко не супер. И правильнее для карьеры для меня было идти вперед, что я и сделал.



Нет, я никогда больше не вернусь в ICED EARTH. Ноги моей там не будет!»







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