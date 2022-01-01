TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

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*Новое видео METALLICA 75
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 20
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Iced Earth

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3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

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TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавней беседы ответил на вопрос, рассматривал ли он для себя возможность возвращения в ICED EARTH, откуда был выставлен за дверь в декабре 2007:

«Нет и нет. И. несмотря на его проблемы... У нас не получилось хорошо расстаться. Люди, похоже, не осознают, что я был в ICED EARTH уже довольно давно. И закончилось все далеко не супер. И правильнее для карьеры для меня было идти вперед, что я и сделал.

Нет, я никогда больше не вернусь в ICED EARTH. Ноги моей там не будет!»




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