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Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить



Адвокаты лидера ICED EARTH Jon'a Schaffer'a попросили отсрочить вынесение приговора в связи с его участием в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года. 26 января внесли "ходатайство о продолжении вынесения приговора или, в качестве альтернативы, об отсрочке вынесения приговора", частично в ожидании исхода дела "Джозеф В. Фишер против Соединенных Штатов", которое Верховный суд согласился рассмотреть в декабре. Речь идет о том, неправомерно ли прокуроры и Министерство юстиции использовали закон 2002 года, изначально направленный на борьбу с финансовыми преступлениями, для преследования обвиняемого по имени Джозеф Фишер, обвиняемого в участии в событиях 6 января. Если суд примет решение в пользу Фишера, это также поставит под сомнение использование закона против других обвиняемых по делу о 6 января, включая Schaffer'a.



В деле, рассматриваемом Верховным судом, речь идет о единственном положении федерального уголовного кодекса — 18 U.S.C. 1512(c)(2), которое предусматривает уголовную ответственность за любые попытки "коррупционным путем" помешать, повлиять или затруднить любое официальное разбирательство. Признание виновным может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет.



Согласно этому положению, которое было принято в 2002 году как часть закона Сарбейнса-Оксли, законопроекта, принятого после скандала с бухгалтерской отчетностью Enron, оно никогда не должно было применяться к инциденту, подобному тому, что произошел 6 января.



«Вопрос, стоящий перед Верховным судом, напрямую связан с обоснованностью признания вины и осуждения г-на Schaffer и влияет на правильность расчетов правительства в отношении диапазона его приговора. Если господин Schaffer будет приговорен к тюремному заключению по § 1512(c) раздела 18 СЗ США и руководству по воспрепятствованию и начнет отбывать наказание, ему будет нанесен непоправимый вред, поскольку он потеряет работу по найму, разрушит свою жизнь и будет отбывать срок за преступление, которое может быть признано недействительным в результате рассмотрения дела Фишера. Кроме того, отсрочка или приостановка исполнения приговора позволит сохранить ценные государственные ресурсы и избежать потенциальных проблем с защитой после осуждения, если Верховный суд вынесет решение в пользу Фишера».

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