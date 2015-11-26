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Iced Earth

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Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»



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Адвокаты гитариста ICED EARTH Jon Schaffer'а попросили пересмотреть постановление о задержании их клиента в ожидании суда в Вашингтоне в связи с осадой Капитолия США.

В пятницу (19 марта) судья магистрата США Зия Фаруки распорядился о задержании 53-летнего музыканта, проживающего в Эдинбурге, штат Индиана, без внесения залога, по шести федеральным уголовным обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к мятежу в Капитолии США. Он постановил, что хотя Jon Schaffer и не является беглецом, он представляет опасность для общества.

Jon Schaffer, содержащийся в тюрьме Вашингтона, предстал перед Фаруки с помощью телеконференции.

Через некоторое время после слушаний адвокат Schaffer'a Марк Виктор подал «ходатайство об изменении порядка содержания под стражей», утверждая, что «правительство не смогло установить, что г-н Schaffer опасен для общества, не предоставив четкие и убедительные доказательства».

Виктор сказал: «Мистеру Schaffer'y 53 года. У него нет судимостей за уголовные преступления. Он не употребляет наркотики и не имеет проблем с психическим здоровьем. Он не совершал насилия 6 января 2021 года. Он вошёл в Капитолий с перцовым аэрозолем. Он никому не угрожал и не выплеснул спрей. Он покинул Капитолий примерно через минуту и вернулся домой в Индиану".

Во время слушаний правительственные адвокаты представили вещественные доказательства, состоящие из видеоинтервью Schaffer'a, которое он дал в ноябре 2020 года на митинге в поддержку Дональда Трампа, выражающего его политические взгляды, а также видео и фотоснимки, сделанные 6 января, запечатлевшие его внутри американского Капитолия с «медвежьим спреем».

По данным WUSA9, судья процитировал комментарии Schaffer'a в видеоинтервью о том, что «если кто-то хочет совершить насилие, я думаю, что многие из нас здесь готовы к этому».

Адвокат Schaffer'a утверждает, что комментарии его клиента были вырваны из контекста, и что он знает, что 6 января совершил плохой поступок, и хотел бы, чтобы его «переиграли». Он указал на то, что у гитариста нет никаких предыдущих приводов, и настаивал на том, что он не представляет опасности для общества. Он также утверждал, что музыкант не несёт ответственности за мятеж, и что он был спровоцирован бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Люди имеют право верить высшему выборному должностному лицу, — сказал Виктор. — Мой клиент не несёт ответственности за то, что случилось 6 января».

Адвокат Schaffer'a признал, что Schaffer «в тот день совершил плохой поступок», принеся «медвежий спрей» в Капитолий, но настаивал на том, что он намеревался использовать его только для защиты.

Слушания по делу Schaffer'a состоятся в следующем месяце.

JON SCHAFFER









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КомментарииСкрыть/показать 1 )

jesus666


23 мар 2021, 16:56		Американский Рафик совсем невиновник


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