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*Новое видео SLIPKNOT 23
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Iced Earth

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Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?



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Федеральные прокуроры и адвокаты Jon Schaffer попросили судью назначить дату вынесения приговора гитаристу ICED EARTH в связи с его ролью в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года.

В совместном отчете о состоянии дел, поданном во вторник (6 июня) в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, правительство и адвокат Schaffer'a попросили судью назначить вынесение приговора на январь или февраль.

В заявлении говорится следующее: «16 апреля 2021 года обвиняемый признал себя виновным в соответствии с информацией, обвинявшей его по одному пункту в воспрепятствовании официальному судопроизводству в нарушение раздела 1512(c)(2) раздела 18 Свода законов США и по одному пункту в проникновении в запрещенное здание или помещение со смертоносным или опасным оружием в нарушение раздела 1752(a)(1),(b)(1)(A) раздела 18 Свода законов США.

Обвиняемый остается на свободе под надзором Департамента досудебного обслуживания округа Колумбии. Он продолжает соблюдать условия досудебного освобождения. Соглашение о признании вины обвиняемого в сотрудничестве было первым из нескольких сотен дел о "Бунте в Капитолии" и предполагало сотрудничество в самом крупном заговоре, возникшем в связи с этим инцидентом, обвинения по которому были предъявлены до настоящего времени. После освобождения он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами.

В настоящее время стороны готовы назначить слушание по вынесению приговора. Стороны убедительно просят назначить слушания по вынесению приговора на дату в период 22-26 января 2024 года или 20-23 февраля 2024 года».

The parties are now ready to schedule a sentencing hearing for Jon Schaffer in early 2024.https://t.co/8IUH0Qq22K






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