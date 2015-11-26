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Iced Earth

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15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

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9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

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23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH
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Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers



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Организация "Indiana Oath Keepers" опубликовала заявление о том, что гитарист ICED EARTH Jon Shaffer не является членом их организации.

52-летний музыкант, проживающий в Эдинбурге, штат Индиана, был сфотографирован в шапке "Oath Keepers" во время мятежа 6 января в Капитолии США. Ему предъявлено шесть федеральных уголовных обвинений после того, как он был заподозрен в опрыскивании полицейского медвежьим спреем на основе перца.

The Oath Keepers называют себя ассоциацией бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, призванной «поддерживать и защищать Конституцию от всех врагов, как иностранных, так и отечественных». Но Антидиффамационная лига описывает её как «большую, но слабо организованную группу правых антиправительственных экстремистов, которые являются частью повстанческого движения, считающего, что федеральное правительство находится в сговоре с теневым сообществом, которое пытается лишить американских граждан их прав».

Организация "Indiana Oath Keepers" имеет те же логотип и миссию, что и национальная организация "Oath Keepers", но неясно, в какой степени эти две группы связаны друг с другом.

В заявлении, размещённом на веб-сайте "Indiana Oath Keepers", сказано:

«Человек, арестованный в Коламбусе, штат Индиана, на котором 6 января в здании Капитолия США (не "Indiana Oath Keepers") находилась шапка "Oath Keepers", НЕ является членом "Indiana Oath Keepers"».

Организация добавила, что она «не спонсирует и никогда не планировала и не финансировала какие-либо мероприятия, связанные с беспорядками, насилием или незаконными действиями». Ни один из членов IOK не был отправлен в Вашингтон 6 января, и руководство IOK не набирало добровольцев для поездки в Вашингтон».

Репортер СМИ штата Индиана Брок И. В. Тёрнер написал в Твиттере, что официальные лица Службы маршалов США сообщили о том, что 52-летний музыкант находится под её наблюдением.

ICED EARTH





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