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Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers



Организация "Indiana Oath Keepers" опубликовала заявление о том, что гитарист ICED EARTH Jon Shaffer не является членом их организации.



52-летний музыкант, проживающий в Эдинбурге, штат Индиана, был сфотографирован в шапке "Oath Keepers" во время мятежа 6 января в Капитолии США. Ему предъявлено шесть федеральных уголовных обвинений после того, как он был заподозрен в опрыскивании полицейского медвежьим спреем на основе перца.



The Oath Keepers называют себя ассоциацией бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, призванной «поддерживать и защищать Конституцию от всех врагов, как иностранных, так и отечественных». Но Антидиффамационная лига описывает её как «большую, но слабо организованную группу правых антиправительственных экстремистов, которые являются частью повстанческого движения, считающего, что федеральное правительство находится в сговоре с теневым сообществом, которое пытается лишить американских граждан их прав».



Организация "Indiana Oath Keepers" имеет те же логотип и миссию, что и национальная организация "Oath Keepers", но неясно, в какой степени эти две группы связаны друг с другом.



В заявлении, размещённом на веб-сайте "Indiana Oath Keepers", сказано:



«Человек, арестованный в Коламбусе, штат Индиана, на котором 6 января в здании Капитолия США (не "Indiana Oath Keepers") находилась шапка "Oath Keepers", НЕ является членом "Indiana Oath Keepers"».



Организация добавила, что она «не спонсирует и никогда не планировала и не финансировала какие-либо мероприятия, связанные с беспорядками, насилием или незаконными действиями». Ни один из членов IOK не был отправлен в Вашингтон 6 января, и руководство IOK не набирало добровольцев для поездки в Вашингтон».



Репортер СМИ штата Индиана Брок И. В. Тёрнер написал в Твиттере, что официальные лица Службы маршалов США сообщили о том, что 52-летний музыкант находится под её наблюдением.













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