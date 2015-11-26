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Iced Earth

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14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»
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|||| сегодня

Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»



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Stu Block в недавнем интервью ответил на вопрос о действиях своего босса по ICED EARTH и ухода из группы:

«Мы все совершаем неправильные поступки, мужик, и [Джон] действительно серьёзно про$#@ся. И я уверен, что он знает это, и я думаю, что все, у кого есть хоть немного мозгов, знают это... Черта, которую переступили, войдя внутрь, и всё такое прочее... С ним столько всего произошло. Это был позор. Это больно, потому что у тебя есть планы, и вдруг ты не можешь сказать кому-то, что делать, — ты не можешь сказать очень волевому человеку, что делать, не можешь. Так что это будут речи в пустоту.

В конце концов я не испытываю ненависть к нему. Я не корчусь от ненависти к нему. Мне грустно. Мне жаль, что всё произошло так, как произошло. И, может быть, когда-нибудь мы поговорим. Я не знаю. Я не слишком в этом уверен. Но я думаю, он знает, что в моём сердце всё ещё есть место для него, потому что я знаю, что этот человек сделал много удивительных, замечательных вещей для людей. Но я просто хочу двигаться дальше. Вот как-то так».

Former ICED EARTH Singer STU BLOCK: JON SCHAFFER





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

GeraldFromRivia


14 авг 2021, 10:09		По логике, последний абзац должен быть адресован Джоном к этому крысенышу, а не наоборот.

olly71


14 авг 2021, 10:22		Ну теперь Stu может не забивать себе голову мировыми турне и стабильным заработком на который можно спокойно жить только с музыки а сосредоточится на крупномаштабном турне по окресным пивбарам своего городка со своей новой / старой группой )))) Ну и найти работу с которой будет жить . А замену ему в Мерзлой Земле найдут 100%

Freelancer


14 авг 2021, 10:23		Может, Джон и не был прав, но его вроде как до сих пор все еще не осудили, а эти мрази разбежались сразу. Ну, свободные люди свободной страны, что сказать, там не то что в Капитолий, там и подрочить спокойно нельзя.

Orgik


14 авг 2021, 11:13		Ля ты криииса

Mike Barlow


14 авг 2021, 13:59		какие они оказались гнидогадоидные глистоопарыши...
что Ханси, что этот.
Джон конечно, тот еще фрукт, поехавший конспиролог, но в данном случае он буквально ни за что, за идею страдает.
и ведь ни слова поддержки от "братьев" по сцене....


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