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Бывший вокалист ICED EARTH : «Jon просто про%@№лся»



Stu Block в недавнем интервью ответил на вопрос о действиях своего босса по ICED EARTH и ухода из группы:



«Мы все совершаем неправильные поступки, мужик, и [Джон] действительно серьёзно про$#@ся. И я уверен, что он знает это, и я думаю, что все, у кого есть хоть немного мозгов, знают это... Черта, которую переступили, войдя внутрь, и всё такое прочее... С ним столько всего произошло. Это был позор. Это больно, потому что у тебя есть планы, и вдруг ты не можешь сказать кому-то, что делать, — ты не можешь сказать очень волевому человеку, что делать, не можешь. Так что это будут речи в пустоту.



В конце концов я не испытываю ненависть к нему. Я не корчусь от ненависти к нему. Мне грустно. Мне жаль, что всё произошло так, как произошло. И, может быть, когда-нибудь мы поговорим. Я не знаю. Я не слишком в этом уверен. Но я думаю, он знает, что в моём сердце всё ещё есть место для него, потому что я знаю, что этот человек сделал много удивительных, замечательных вещей для людей. Но я просто хочу двигаться дальше. Вот как-то так».







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