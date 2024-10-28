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Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»



Jon Schaffer сделал свое первое заявление после того, как был приговорен к трем годам испытательного срока и 120 часам общественных работ в связи с его участием в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года. Он также должен будет выплатить 1000 долларов в качестве реституции и 200 долларов в качестве финансового взноса:



«Моей семье, друзьям и поклонникам по всему миру:



«Я глубоко сожалею о своих действиях 6 января 2021 года. Я не был идеальным человеком, но большую часть своей жизни я был очень работоспособным и старался жить честно и дисциплинированно. Я искренне люблю нашу страну и принципы ее основания, которые вдохновляют людей со всего мира смотреть на США как на маяк надежды для всего человечества. Путешествуя по миру более 30 лет и выступив примерно в 100 странах, я всегда испытывал огромное чувство облегчения, когда самолет благополучно приземлялся дома, на территории США.



«Когда на нас обрушилась глобальная пандемия, а в 2020 году в США воцарился хаос, я был очень обеспокоен тем, что казалось крахом нашей страны и верховенства закона. Когда в 2020 году состоялись выборы и я увидел, что многие государственные деятели и средства массовой информации сообщают о том, что выборы были украдены, мое беспокойство усилилось. Это привело меня к решению отправиться в Вашингтон и высказать свое мнение. Я не оправдываю свое импульсивное поведение. Я был неправ, и я принимаю ответственность за свои действия. Я осознаю, что совершил огромную ошибку, и хотел бы вообще никогда туда не ездить. На самом деле последствия оказались разрушительными для моей жизни, семьи, друзей, бизнеса, коллег и деловых партнеров.



«Я сразу понял, что дал волю эмоциям и совершил ужасную ошибку. На следующее утро, в четверг, 7 января 2021 года, я поехал домой в Индиану. Восьмого числа я нашел своих адвокатов, и по моей просьбе они немедленно обратились к властям. Я добровольно сдался и сотрудничал с компетентными органами. Первоначально меня обвинили в нескольких серьезных федеральных преступлениях, и я опасался, что могу провести остаток жизни в тюрьме. После добровольной сдачи, я провел несколько месяцев под стражей. Меня поместили в одиночную камеру с ужасными условиями содержания, что стало для меня крайне травматичным опытом. Я стал первым человеком из сотен соподсудимых, который признал свою вину, и теперь приговорен к условному сроку.



До сих пор я сопротивлялся настоятельному желанию выступить с публичным заявлением в связи с моим постоянным сотрудничеством и пожеланиями федеральных властей. Этот длительный период молчания добавил дополнительные трудности в мою жизнь как публичного человека. С самого начала я хотел выразить раскаяние за свои действия и ответить на вполне оправданные опасения моих поклонников по всему миру. Я наблюдал, как одно СМИ за другим поливают грязью мою репутацию и осуждают меня за то, что я не сделал никакого заявления. Тем не менее я старался быть как можно более продуктивным [в сотрудничестве с властями] в ущерб своей пострадавшей репутации и карьере.



Вся эта ситуация была чрезвычайно сложной. Однако я знаю, что благодаря ей я стал лучше. Раньше я был настолько занят, что у меня не оставалось времени на самоанализ. За последние три с половиной года я в основном только этим и занимался. Я стал членом замечательной церкви и улучшил себя духовно, умственно и физически. Это личное возрождение вдохновило меня на то, чтобы продолжать писать и записывать музыку. Я уверен, что в моих будущих творениях будет очень позитивный настрой.



Перед своими поклонниками, которые продолжали поддерживать меня на протяжении всего этого чрезвычайно неловкого испытания, я хочу извиниться за то, что подвел вас, и поблагодарить за то, что вы не даете мне покоя. Тех поклонников, которых я потерял из-за своих решений в тот день, я, конечно, понимаю. Я смиренно прошу всех позволить мне продемонстрировать своими действиями, как я выбрал неправильную дверь. Я хочу и дальше использовать свое искусство, чтобы объединять людей и никогда не разделять.



Искренне ваш, Jon Schaffer».







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