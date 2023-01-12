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TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»



У TIM'a 'RIPPER' OWENS'a в рамках недавнего интервью спросили, был ли он удивлён тем, что Jon Schaffer принял участие в «капитолийском погроме», на что он ответил:



«Да, был. Я не дружу с Jon'ом, мы поссорились 15 лет назад, или сколько там прошло.



Слушайте, люди делают что-то и потом жалеют об этом. И это его поступок — он будет сожалеть об этом. Я не имею ничего общего с Jon'ом. Хотя его поступок и удивил».







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