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ICED EARTH , DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media



Century Media исключили из списка своих групп ICED EARTH и DEMONS & WIZARDS. Официального заявления на этот счет не было, пока?



По сообщению WISH-TV, государственные обвинители просят не предлагать возможность выпуска под залог лидера группы, Jon'a Schaffer’a.





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