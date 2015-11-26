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*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 270
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*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 48
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Iced Earth

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20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу
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|||| сегодня

ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media



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Century Media исключили из списка своих групп ICED EARTH и DEMONS & WIZARDS. Официального заявления на этот счет не было, пока?

По сообщению WISH-TV, государственные обвинители просят не предлагать возможность выпуска под залог лидера группы, Jon'a Schaffer’a.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Darkside.ru Member

Starbreaker


20 янв 2021, 19:50		Что-то не слышно стало тех юзеров, которые говорили что...
а) Шаффер отделается максимум штрафом, а скорее его даже привлекать не будут, кому он нужен...
б) что культура отмены в трушном метал-сообществе в этом случае не сработает, кому это нужно...

Санчез


20 янв 2021, 20:01		МИР в очередной раз прогнулся под левачков

Reflection


20 янв 2021, 20:07		Шафферу нужно будет искать варианты, как Варгу. Викирнес то наверное первым из таких известных музыкантов оказался "нерукопожатым" и ради него организовали отдельный лейбл. Другое дело, Варг куда более культовая личность и денег на нем поднять можно поболее, да и было это сделано лет 10 назад или что-то вроде того.

for example


20 янв 2021, 20:20		Как говорится, таких друзей за хъй да в музей.

hansi_hrb


20 янв 2021, 20:21		А когда Варг стал нерукопожатным и сколько на нем можно поднять денег? Примерная сумма.


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