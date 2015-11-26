сегодня



Лидер ICED EARTH остаётся под стражей



Федеральный суд США оставил в силе постановление о досудебном содержании под стражей гитариста ICED EARTH Jon'a Schaffer'a в связи с захватом Капитолия.



19 марта судья магистрата США Зия Фаруки распорядился о том, чтобы 53-летний музыкант, проживающий в Эдинбурге, штат Индиана, был без залога задержан по шести федеральным уголовным обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к мятежу в Капитолии США. Он постановил, что хотя Schaffer и не скрывается, он всё равно представляет опасность для общества.



Через некоторое время после слушаний адвокат Schaffer'a Марк Виктор подал «ходатайство об изменении порядка содержания под стражей», утверждая, что «правительство не смогло установить, что г-н Schaffer опасен для общества, не предоставив чёткие и убедительные доказательства».



Виктор сказал: «Мистеру Schaffer'y 53 года. У него нет судимостей за уголовные преступления. Он не употребляет наркотики и не имеет проблем с психическим здоровьем. Он не совершал насилия 6 января 2021 года. Он вошёл в Капитолий с перцовым аэрозолем. Он никому не угрожал и не выплеснул спрей. Он покинул Капитолий примерно через минуту и вернулся домой в Индиану».



24 марта мировой судья США вынес «постановление о содержании под стражей до суда», заключив, что Schaffer «должен содержаться под стражей до суда, поскольку правительство убедительно и ясно доказало, что никакие условия или сочетание условий освобождения не могут разумно обеспечить безопасность любого другого лица и общества».



Во время слушаний правительственные адвокаты представили вещественные доказательства, состоящие из видеоинтервью Schaffer'a, которое он дал в ноябре 2020 года на митинге в поддержку Дональда Трампа, выражающего его политические взгляды, а также видео и фотоснимки, сделанные 6 января, запечатлевшие его внутри американского Капитолия с «медвежьим спреем».



В полученном «постановлении о заключении под стражу в ожидании суда» от 24 марта судья написал:



«В ответ на правительственную версию выступления г-на Schaffer'а на митинге в ноябре 2020 года г-н Schaffer утверждает, что он просто объяснял свои политические взгляды. На вопрос о насилии в видеоинтервью г-н Schaffer ответил, что он не хочет насилия, но готов встретить любое насилие в порядке самообороны. В ответ на видео, показывающее, как он входит в Капитолий, г-н Schaffer утверждает, что он находился в здании только 60 секунд и только достал спрей от медведей, потому что думал, что кто-то пытается его схватить. Господин Schaffer сказал, что он не представляет опасности, так как добровольно связался со своим адвокатом и сдался. Он известный музыкант, так что ему будет трудно убежать. У него есть постоянная девушка, постоянное место жительства и дочь. Ему 52 года, у него нет криминального прошлого или проблем с наркоманией. Г-н Schaffer утверждает, что доказательства в его отношении слабы, поскольку правительство не представило доказательств того, что он сознательно незаконно проник в здание Капитолия. Не было представлено никаких доказательств применения насилия, и г-н Schaffer утверждает, что он не связан с "Хранителями Клятвы".



Г-ну Schaffer'y предъявлено обвинение в ношении опасного оружия (медвежьего спрея) на территории Капитолия, куда ограничен доступ. Его действия 6 января 2021 года во время удостоверения результатов голосования в коллегии выборщиков оказали воздействие на верховенство закона и демократический процесс. Как отметил главный судья Хауэлл в деле "Соединённые Штаты против Барнетта", название преступления "должным образом не отражает масштабы того, в чём [обвиняемый] здесь обвиняется". В данном случае, судя по всему, присутствует преднамеренность и наличие оружия. Мистер Schaffer появился на видео, будучи одним из первых, кто прорвался в Капитолий. Есть некоторые доказательства, и они всё ещё изучаются, что обвиняемый связан с группами, которые представляют постоянную угрозу для общества, например, "Хранители клятвы".



Правительство представило на слушании по делу о задержании ряд вещественных доказательств, свидетельствующих о том, что у г-на Schaffer'a был спрей против медведей. На видео ясно видно, как он входил в Капитолий, и трое полицейских, по-видимому, отступили в порядке самообороны. Таким образом, кажется маловероятным или неразумным, что г-н Schaffer находился под видом лица, "приглашённого" правоохранительными органами Капитолия.



У мистера Schafferа нет криминального прошлого и задокументированной истории злоупотребления психоактивными веществами. Он работает и имеет постоянное место жительства. Действительно, он имеет право на демонстрацию и выражение своих политических взглядов законными способами. Это же дело касается незаконных средств демонстрации. Статус г-на Schaffer'a как владельца огнестрельного оружия не имеет никакого отношения, ни негативного, ни позитивного, к этому решению.



Хотя г-н Schaffer, скорее всего, не представляет серьёзной опасности в связи с его статусом известного музыканта, сохраняется озабоченность по поводу опасности для общества. Взгляды г-на Schafferа на правительство и нынешнюю администрацию сохраняются уже давно. Его заявления, включая интервью в ноябре 2020 года, показывают, что это не было единичным событием. Он заявил, что было бы "кровопролитие", если бы к власти пришла нынешняя администрация. Эта перемена власти произошла, поэтому нельзя гарантировать, что г-н Schaffer не пойдёт на дальнейшее насилие, чтобы подкрепить свою политическую идеологию, если его отпустят. Правительство утверждает, что г-н Schaffer является пожизненным членом организации "Хранители клятвы", которая ставит под сомнение легитимность правительства и угрожает политическим насилием. Наконец, хотя г-н Schaffer утверждал, что будет реагировать на насилие только в целях самообороны, 6 января 2021 г. в отношении него не было совершено никакого насилия, однако, когда он вошёл в Капитолий, будучи вооружённым, он совершил насильственные и деструктивные действия».



Слушания по его делу пройдут в следующем месяце.







+0 -0



просмотров: 457

