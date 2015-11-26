Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

Вокалист ICED EARTH Stu Block опубликовал следующее сообщение:
"Всем привет! Ну что же, есть времена, когда тебе нужно подвести итоги, оценить свою жизнь, работу и выбрать, куда и как двигаться дальше. И поэтому я уведомил менеджмент и Jon'a, что я покидаю состав ICED EARTH и делаю это здесь и сейчас.
Прежде чем я принял какое-либо личное решение, мне потребовались последние несколько недель, чтобы оценить ситуацию, а также проявить уважение к другим в нашем лагере, кто занимается тем же самым. Я благодарю всех вас за уважение. Это лучшее решение во многих отношениях для моего личного/профессионального роста в будущем. Время двигаться дальше, исцеляться и процветать.
Посылаю лучи и уважения всем вам. Не волнуйтесь! Оставайтесь с нами! Время начать новую главу. Будьте добры друг к другу!"
Luke Appleton, который присоединился к группе в 2012 году и записывал альбомы "Plagues Of Babylon" и "Incorruptible", выпустил отдельное заявление:
"В ответ на недавние события и обстоятельства, я уведомил руководство ICED EARTH и John'а о том, что я немедленно покидаю состав ICED EARTH. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в это трудное время. Спасибо всем!!!"
Jotun
Тем более финал был достаточно предсказуем.
Вон, из группы Delain ушла... вся группа.
Ну, кроме клавишника.
GeraldFromRivia
Dimas
rassol
Ну, кроме клавишника."
Да ладно. Смешнее было, когда из Tiamat ушёл Эдлунд.
CosmicBear
Jotun
А когда из группы "Глаза Лив*" ушла Лив Кристин? Интересно, она передала свои глаза следующей вокалистке?..
*да, там в названии была игра слов, но мне похер.
Pekario
ElectricRetard
Svarg_1349
Sw0Rn
Anubis
olly71
REDDER
ElectricRetard
Интересно, если бы Джон порешал какого-нибудь негра ножом, тоже нуждался бы в поддержке? Тоже нельзя было бы сваливать с группы, дабы кидалой не стать?
Svarg_1349
LU777
Как вам такой вариант?
kircore
Причём человек никого не убил, не ел людей, даже не грабил афроамериканцев.
Впрочем, в России живут точно такие же друзья-товарищи, миллионы их.
31propain13
ElectricRetard
Вся группа Айседов это наемные рабочие, Стю вообще с другой страны. Разделять взгляды лидера группы они не обязаны. Что они там обговаривали за спиной, созванивались, общались ли - никто не знает.
Exceptional
kircore
ElectricRetard
GrimDeadReaper
ElectricRetard
Petrovich Sexyy
Flaming
Жалкую группу, со смешными тиражами, и наглухо клубным статусом, в течение почти 30 лет, представляют как утрату, сравнимую с исчезновением Ac/Dc или Iron Maiden.
Какие еще слова поддержки?
Эта чумная борода совершила тягчайшее уголовное преступление.
В клетку нахер, как дикого зверя.
И бежать от такого со всех ног, пока своей бешеной слюной не заразил, искусав.
Pekario
Flaming
Хватит. Уже все двери засрали своими мерзавцами и подлецами. Нравятся уголовные ублюдки - топайте к ним в камеры и долбитесь в десны.
А нормальным людям они не нравятся.
И они от них открыто и гласно уходят.
Orthodox
Dem0niac
И чтоб последнее слово обязательно осталось за двойностандартным апологетом государственного переворота.
Xander
hansi_hrb
LU777 продублирую вопрос из другой ветки -
"вот ты часто пишешь знаю того этого, играл на одной сцене итд. А что у тебя за коллектив, какие альбомы записал, поделись творчеством в конце то концов"
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