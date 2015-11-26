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Iced Earth

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|||| 15 фев 2021

Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел



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Вокалист ICED EARTH Stu Block опубликовал следующее сообщение:

"Всем привет! Ну что же, есть времена, когда тебе нужно подвести итоги, оценить свою жизнь, работу и выбрать, куда и как двигаться дальше. И поэтому я уведомил менеджмент и Jon'a, что я покидаю состав ICED EARTH и делаю это здесь и сейчас.

Прежде чем я принял какое-либо личное решение, мне потребовались последние несколько недель, чтобы оценить ситуацию, а также проявить уважение к другим в нашем лагере, кто занимается тем же самым. Я благодарю всех вас за уважение. Это лучшее решение во многих отношениях для моего личного/профессионального роста в будущем. Время двигаться дальше, исцеляться и процветать.

Посылаю лучи и уважения всем вам. Не волнуйтесь! Оставайтесь с нами! Время начать новую главу. Будьте добры друг к другу!"

Luke Appleton, который присоединился к группе в 2012 году и записывал альбомы "Plagues Of Babylon" и "Incorruptible", выпустил отдельное заявление:

"В ответ на недавние события и обстоятельства, я уведомил руководство ICED EARTH и John'а о том, что я немедленно покидаю состав ICED EARTH. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в это трудное время. Спасибо всем!!!"

ICED EARTH Singer STU BLOCK And Bassist LUKE APPLETON Have Officially Quit The Band



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КомментарииСкрыть/показать 32 )

Jotun


15 фев 2021, 22:03		Это ещё херня.
Тем более финал был достаточно предсказуем.
Вон, из группы Delain ушла... вся группа.
Ну, кроме клавишника.

GeraldFromRivia


15 фев 2021, 22:09		И хоть бы какая псина слово в поддержку Шаффера сказала.

Dimas


15 фев 2021, 22:10		а что говорить в поддержку тупого реднека?

rassol


15 фев 2021, 22:11		"Вон, из группы Delain ушла... вся группа.
Ну, кроме клавишника."

Да ладно. Смешнее было, когда из Tiamat ушёл Эдлунд.

CosmicBear


15 фев 2021, 22:12		Лучше бы лучи, посылаемые музыкантами, конвертировались в валюту. Лучи на хлеб не намажешь, лучами не заплатить на яблоки с грушами в 5-ке.

Jotun


15 фев 2021, 22:17		"Смешнее было, когда из Tiamat ушёл Эдлунд."
А когда из группы "Глаза Лив*" ушла Лив Кристин? Интересно, она передала свои глаза следующей вокалистке?..

*да, там в названии была игра слов, но мне похер.

Pekario


15 фев 2021, 22:18		Лучше бы Стю в жёпу долбился, чем поступать как педр.

ElectricRetard


15 фев 2021, 22:19		Удачи ребятам. Жаль я так дособрать коллекцию альбомов и не успел. Хуй теперь кто их перевыпустит в ближайшие дохуя лет.

Svarg_1349


15 фев 2021, 22:21		Ну естественно Тиамат не стали продолжать, когда от туда ушел Эдлунд. Как и Мегадэт, когда от туда ушел Мастейн. Ну а Джону сил и терпения. Уверен, у него все получится, ICED EARTH - это он в первую очередь. Нахуй таких коллег.

Sw0Rn


15 фев 2021, 22:29		"Это лучшее решение во многих отношениях для моего личного/профессионального роста в будущем" - бизнес есть бизнес, поддержи он Джона и его карьере конец))

Anubis


15 фев 2021, 22:29		В принципе, логичное развитие событий. Каждый спасает свою Ж, чтобы его не заподозрили в неблагонадёжности. А так можно будет потом сказать, мол мы тут и не при чём, это всё этот ужасный террорист над нами издевался и заставлял делать страшные вещи.

olly71


15 фев 2021, 22:33		Ренегаты мля . Стю классный вокалист и группе подходил идеально бог ему судья за такое предательство . А Джону терпения - всё проходит и это блядство с такими друзьями пройдёт и забудется и они ещё локти будут кусать .

REDDER


15 фев 2021, 22:42		Судя по тому, что так называемые "коллеги" по группе, официально ни слова не сказали в поддержку Джона, то туда им и дорога. Жаль, что они не смогли, чисто по человечески, поддержать Шаффера в это не простое для него время, не упоминая политику. Да, Блок прекрасно заменил Барлоу и жаль, что теперь мы не услышим его пение в Iced Earth. Если у Джона получиться разрулить ситуацию в которой он находиться сейчас, то со временем, мы еще услышим не один диск Ледяных с вокалом Барлоу или Оуэнса, либо того и другого. Удачи Джону!

ElectricRetard


15 фев 2021, 22:44		Пиздец реднеков на дарксайде.
Интересно, если бы Джон порешал какого-нибудь негра ножом, тоже нуждался бы в поддержке? Тоже нельзя было бы сваливать с группы, дабы кидалой не стать?

Svarg_1349


15 фев 2021, 22:46		Оуэнс кстати тоже протрампист. И не стесняется об этом говорить, поэтому есть вероятность, что возможен камбек. Оно и к лучшему.

LU777


15 фев 2021, 23:00		Возможно Все вместе дружили в группе и в последний момент...........Остался один Джон.
Как вам такой вариант?

kircore


15 фев 2021, 23:07		Такие вот друзья. Типа ElectricRetard.
Причём человек никого не убил, не ел людей, даже не грабил афроамериканцев.
Впрочем, в России живут точно такие же друзья-товарищи, миллионы их.

31propain13


15 фев 2021, 23:21		Сыкуны поганые! А ведь хороший состав был! Давайте поддержим Джона в Youtub'e. Я уже накрутил просмотров и лайков.

ElectricRetard


15 фев 2021, 23:22		У Джона в группе был только один друг. Барлоу. Всех остальных он переставлял как перчатки, и между прочим сам "КИДАНУЛ" Оуэнса. Про это все резко почему-то забыли.
Вся группа Айседов это наемные рабочие, Стю вообще с другой страны. Разделять взгляды лидера группы они не обязаны. Что они там обговаривали за спиной, созванивались, общались ли - никто не знает.

Exceptional


15 фев 2021, 23:25		Ну ничего, Шаффер с Логаном еще соберут лучшую в мире metal-банду!

kircore


15 фев 2021, 23:26		Местные трусы оправдывают чужие предательства. Не сдавайся, ElectricRetard, пиши ещё. Тем более, что каждый твой следующий пост противоречит предыдущему.

ElectricRetard


15 фев 2021, 23:28		Мем из 2007, ты хоть когда-нибудь по делу пишешь?

GrimDeadReaper


15 фев 2021, 23:35		Самые адекватные комментарии по теме пишет человек с ником Ретард. Иронично? (с)

ElectricRetard


15 фев 2021, 23:37		Я больше всего посмеюсь если Шаффер в будущем сам даст интервью где скажет, что понимает покинувших группу людей, обиды не держит и вообще знал на что идет)

Petrovich Sexyy


16 фев 2021, 00:10		Напишут, что Шаффер кинул сам себя

Flaming


16 фев 2021, 00:10		Ахаха, вы тут ухи объелись что ли?

Жалкую группу, со смешными тиражами, и наглухо клубным статусом, в течение почти 30 лет, представляют как утрату, сравнимую с исчезновением Ac/Dc или Iron Maiden.

Какие еще слова поддержки?
Эта чумная борода совершила тягчайшее уголовное преступление.
В клетку нахер, как дикого зверя.
И бежать от такого со всех ног, пока своей бешеной слюной не заразил, искусав.

Pekario


16 фев 2021, 00:46		Flaming, святая толстота. Как это в тред поместилось?

Flaming


16 фев 2021, 01:22		Pekario, так же как в этом треде помещаются фаны уголовной ментальности, в таком-то количестве. Еще и с собой притащили антисанитарных и нестерильных псин, педров, сцыкунов, и ренегатов с искусанными локтями в Ж.

Хватит. Уже все двери засрали своими мерзавцами и подлецами. Нравятся уголовные ублюдки - топайте к ним в камеры и долбитесь в десны.

А нормальным людям они не нравятся.
И они от них открыто и гласно уходят.

Orthodox


16 фев 2021, 01:49		Flaming, забавно, что кукколды-либерасты-пи...сты, типа тебя с т(о)варщами борются за закон в Святых Штатах Америки, но готовы жо лизать всем, кто пытается нарушить законы в РФ))) Борцуны с властью в любой стране - дно.

Dem0niac


16 фев 2021, 01:53		Интересно, а этот тред закроют для комментирования?
И чтоб последнее слово обязательно осталось за двойностандартным апологетом государственного переворота.

Xander


16 фев 2021, 02:01		Все ушли) Какие молодцы))

hansi_hrb


16 фев 2021, 03:07
LU777 продублирую вопрос из другой ветки -
"вот ты часто пишешь знаю того этого, играл на одной сцене итд. А что у тебя за коллектив, какие альбомы записал, поделись творчеством в конце то концов"


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