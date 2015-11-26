15 фев 2021



Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел



Вокалист ICED EARTH Stu Block опубликовал следующее сообщение:



"Всем привет! Ну что же, есть времена, когда тебе нужно подвести итоги, оценить свою жизнь, работу и выбрать, куда и как двигаться дальше. И поэтому я уведомил менеджмент и Jon'a, что я покидаю состав ICED EARTH и делаю это здесь и сейчас.



Прежде чем я принял какое-либо личное решение, мне потребовались последние несколько недель, чтобы оценить ситуацию, а также проявить уважение к другим в нашем лагере, кто занимается тем же самым. Я благодарю всех вас за уважение. Это лучшее решение во многих отношениях для моего личного/профессионального роста в будущем. Время двигаться дальше, исцеляться и процветать.



Посылаю лучи и уважения всем вам. Не волнуйтесь! Оставайтесь с нами! Время начать новую главу. Будьте добры друг к другу!"



Luke Appleton, который присоединился к группе в 2012 году и записывал альбомы "Plagues Of Babylon" и "Incorruptible", выпустил отдельное заявление:



"В ответ на недавние события и обстоятельства, я уведомил руководство ICED EARTH и John'а о том, что я немедленно покидаю состав ICED EARTH. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в это трудное время. Спасибо всем!!!"







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